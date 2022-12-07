СБУ прийшла з обшуками у монастирі та собори УПЦ МП у трьох областях (фото)

Українські силовики перевіряють 13 релігійних об’єктів. Обшуки відбуваються у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

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Служба безпеки України перевіряє об'єкти Української православної церкви Московського патріархату у трьох областях країни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як уточнюється, співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи у монастирях, соборах та єпархіях у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Обшуки проводяться на таких об'єктах:

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП)

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП)

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон)

Управління Черкаської єпархії УПЦ

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси)

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси)

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань)

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район)

Храм Андрія Первозванного (м. Черкаси)

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район)

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район)

релігійне суспільство Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси)

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району)

[ + – ] Силовики проводять обшуки в українських церквах

У СБУ уточнюють, що заходи проводяться разом з Нацполіцією та Нацгвардією. Вони спрямовані на протидію підривної діяльності спецслужб Російської Федерації в Україні.

"З огляду на збройну агресію Росії, ці заходи проводяться зокрема для виключення використання релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій та терористичних актів", –– пише пресслужба.

Заходи безпеки на релігійних об'єктах

Як розповідають у СБУ, заходи відбуваються так: правоохоронці у супроводі представників церкви оглядають території та приміщення, включаючи готелі для парафіян та паломників. Так виявляються особи, причетні до протиправної діяльності на шкоду України, а також предметів, заборонених до обігу в країні.

[ + – ] Обшуки відбуваються у супроводі представників церкви [ + – ] Силовики проводять обшуки в українських релігійних установах [ + – ] Силовики проводять обшуки в українських релігійних установах [ + – ] Силовики проводять обшуки в українських релігійних установах [ + – ] Силовики проводять обшуки в українських релігійних установах [ + – ] Силовики проводять обшуки в українських релігійних установах [ + – ] Силовики проводять обшуки в українських релігійних установах [ + – ] Силовики проводять обшуки в українських релігійних установах

Нагадаємо, СБУ під час обшуку єпархії УПЦ МП на Буковині знайшла дитячу порнографію. За інформацією журналістів, ролики не були завантажені з мережі, а зняті на відеокамеру.

Раніше єпископ УПЦ МП розкрив деталі обшуку у Чернівецькій єпархії. Архімандрит Микита (Сторожук) стверджує, що співробітники СБУ влаштували йому "подарунок" на честь призначення єпископом.