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Україна

"Роздягли, приставили до стіни": єпископ УПЦ МП розкрив деталі обшуку в Чернівецькій єпархії

Микита Сторожук
Фото: Скріншот | Єписком УПЦ МП Микита (Сторожук) після обшуку СБУ

Архімандрит Микита (Сторожук) стверджує, що співробітники СБУ влаштували йому "подарунок" на честь призначення єпископом.

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Співробітники Служби безпеки України нібито роздягли священиків Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) під час обшуку 25 листопада. Про це архімандрит Микита (Андрій Сторожук) заявив у Facebook.

За словами Микити, обшук став "подарунком" СБУ на честь його призначення єпископом на Івано-Франківську кафедру на синоді УПЦ (МП). Співробітники спецслужби приблизно о 7 ранку увірвалися до будівлі єпархії у Чернівцях, вибили усі двері на своєму шляху.

"Ми не чекали цього... Нас розбудили, вивели зі своїх кімнат, усіх, хто був у єпархії, приставили до стіни, роздягли і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, всякі добавки непристойні... Господь суддя всім тим, хто це написав, якщо вони мають докази — нехай доводять", — прокоментував Микита.

Як додав єпископ, співробітники СБУ проводили обшуки майже 12 години, при цьому погрожували застрелити священиків, але вогонь так і не відкрили. Микита зазначив, що не боїться пострілів і смерті, а тому не відмовиться від своєї діяльності.

"Дуже шкода, що співробітники Служби безпеки України зовсім не демократичні і використовують якісь деспотичні методи обшуків. Вони могли натиснути на дзвінок, я б їм відчинив двері, жодних протиріч із мого боку не було б", — заявив Микита.

Згідно із сайтом Івано-Франківської єпархії, 24 листопада синод УПЦ (МП) зняла з посади єпископа Серафима, який втік у Росію, і призначила на його місце Микиту, який до цього був секретарем Чернівецько-Буковинської єпархії. Варто зазначити, що 1 травня 2020 року Микиту додали до бази проєкту "Миротворець" за звинуваченням у провокаціях, маніпуляції інформацією та дестабілізації суспільства в Україні.

Раніше з'явилася інформація, що під час обшуку СБУ застала єпископа Микиту за сексом із 17-річним юнаком — учасником церковного хору. Крім того, правоохоронці знайшли у приміщенні УПЦ (МП) документи, що вказують на російське громадянство церковного керівництва, а також проросійську літературу, яка закликає до підтримки окупації України.

Нещодавно повідомлялося, що силовики провели обшук у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ (МП) Іова. У нього знайшли російську літературу та техніку, за допомогою якої священик проводив антиукраїнську пропаганду серед населення.