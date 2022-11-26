"Раздели, приставили к стене": епископ УПЦ МП раскрыл детали обыска в Черновицкой епархии

Архимандрит Никита (Сторожук) утверждает, что сотрудники СБУ устроили ему "подарок" в честь назначения епископом.

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Сотрудники Службы Безопасности Украины якобы раздели священников Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) во время обыска 25 ноября. Об этом архимандрит Никита (Андрей Сторожук) заявил в Facebook.

По словам Никиты, обыск стал "подарком" СБУ в честь его назначения епископом на Ивано-Франковскую кафедру на синоде УПЦ (МП). Сотрудники спецслужбы около 7 утра ворвались в здание епархии в Черновцах, выбили все двери на своем пути.

"Мы не ожидали этого… Нас разбудили, вывели из своих комнат, всех, кто был в епархии, приставили к стене, раздели и, оказывается, сфотографировали. А потом, конечно, всякие добавки непристойные… Господь судья всем тем, кто это написал, если у них есть доказательства — пусть доказывают", — прокомментировал Никита.

Как добавил епископ, сотрудники СБУ проводили обыски около 12 часов, при этом угрожали застрелить священников, но огонь так и не открыли. Никита отметил, что не боится выстрелов и смерти, а потому не откажется от своей деятельности.

"Очень жаль, что сотрудники Службы безопасности Украины совсем не демократичные и используют какие-то деспотичные методы обысков. Они могли нажать на звонок, я бы им открыл дверь, никаких бы противоречий с моей стороны не было", — заявил Никита.

Согласно сайту Ивано-Франковской епархии, 24 ноября синод УПЦ (МП) сняла с должности епископа сбежавшего в Россию Серафима и назначила на его место Никиту, который до этого был секретарем Черновицко-Буковинской епархии. Стоит отметить, что 1 мая 2020 года Никиту добавили в базу проекта "Миротворец" по обвинению в провокациях, манипуляции информацией и дестабилизации общества в Украине.

Ранее появилась информация, что во время обыска СБУ застала епископа Никиту за сексом с 17-летним юношей — участником церковного хора. Кроме того, правоохранители обнаружили в здании УПЦ (МП) документы, указывающие на российское гражданство церковного руководства, а также пророссийскую литературу, призывающую к поддержке оккупации Украины.

Недавно сообщалось, что силовики провели обыск у епископа Тернопольской епархии УПЦ (МП) Иова. У него обнаружили российскую литературу и технику, с помощью которой священник проводил антиукраинскую пропаганду среди населения.