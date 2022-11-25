Епископ Тернопольской епархии УПЦ МП годами пропагандировал "русский мир", — СМИ (фото)

По информации журналистов, силовики изъяли у священнослужителя литературу и технику, с помощью которой он распространял антиукраинскую пропаганду.

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У епископа Тернопольской епархии УПЦ московского патриархата и ректора Почаевской духовной семинарии Иова сотрудники правоохранительных органов нашли пропагандистскую литературу, которая возвеличивала "русский мир". Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на свои источники в силовых органах.

У священнослужителя УПЦ МП нашли российскую литературу, которая возвеличивает империализм, и изъяли технику. Правоохранители подозревают, что именно с помощью этой техники ректор Почаевской духовной семинарии проводил антиукраинскую агитацию.

[ + – ] У епископа Тернопольской епархии УПЦ московского патриархата и ректора Почаевской духовной семинарии Иова провели обыск Фото: Бабель

Также у него изъяли пропагандистскую литературу: книги под названием "Третий Рим. Белый дом" и "Вождю Третьего Рима".

[ + – ] У ректора Почаевской духовной семинарии изъяли антиукраинскую литературу Фото: Бабель

Известно, что епископа подозревают в совершении преступления, которое предусматривает статья Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Напомним, секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП застали в постели с несовершеннолетним. Кроме того, на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ нашли пропагандистскую литературу и документы российских военных, которые оккупировали территории Украины.

Кроме того, в Кировоградской области обыскали общину УПЦ МП. Священнослужители распространяли материалы с пророссийскими идеями, в них оправдывалась аннексия украинского Крыма. Один из авторов книг — уехавший в Россию секретарь Одесской епархии московского патриархата.