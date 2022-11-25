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Єпископ Тернопільської єпархії УПЦ МП роками пропагував "російський світ", — ЗМІ (фото)

сбу, лавра
Фото: СБУ | Силовики провели обшук у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ МП

За інформацією журналістів, силовики вилучили у священнослужителя літературу та техніку, за допомогою якої він поширював антиукраїнську пропаганду.

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У єпископа Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату та ректора Почаївської духовної семінарії Йова правоохоронці знайшли пропагандистську літературу, яка звеличувала "російський світ". Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на свої джерела у силових органах.

У священнослужителя УПЦ МП знайшли російську літературу, яка звеличує імперіалізм, та вилучили техніку. Правоохоронці підозрюють, що саме за допомогою цієї техніки ректор Почаївської духовної семінарії провадив антиукраїнську агітацію.

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У єпископа Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату та ректора Почаївської духовної семінарії Йова провели обшук
Фото: Бабель

Також у нього вилучили пропагандистську літературу: книги під назвою "Третій Рим. Білий дім" та "Вождеві Третього Риму".

пропаганда, книга, вождю третього риму Fullscreen
У ректора Почаївської духовної семінарії вилучили антиукраїнську літературу
Фото: Бабель

Відомо, що єпископа підозрюють у скоєнні злочину, який передбачає стаття Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної приналежності, чи релігійних переконань.

Нагадаємо, секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП застали у ліжку з неповнолітнім. Крім того, на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ знайшли пропагандистську літературу та документи російських військових, які окупували територію України.

Крім того, на Кіровоградщині обшукали громаду УПЦ МП. Священнослужителі розповсюджували матеріали з проросійськими ідеями, у яких виправдовувалася анексія українського Криму. Один з авторів книг — секретар Одеської єпархії московського патріархату, який виїхав до Росії.