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Украина Российско-украинская война

СБУ пришла с обысками в монастыри и соборы УПЦ МП в трех областях (фото)

СБУ обыск
СБУ проводит обыски в трех областях Украины

Украинские силовики проверяют 13 религиозных объектов. Обыски проходят в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

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Служба безопасности Украины проверяет объекты Украинской православной церкви Московского патриархата в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в монастырях, соборах и епархиях в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Обыски проводятся на следующих объектах:

  • Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП)
  • Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП)
  • Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон)
  • Управление Черкасской епархии УПЦ
  • Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы)
  • Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы)
  • Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань)
  • Георгиевский женский монастырь (Уманский район)
  • Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы)
  • Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район)
  • Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район)
  • религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)
  • Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)
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Силовики проводят обыски в украинских церквях

В СБУ уточняют, что мероприятия проводятся вместе Нацполицией и Нацгвардией. Они направлены на противодействие подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", –– пишет пресс-служба.

Меры безопасности на религиозных объектах

Как рассказывают в СБУ, мероприятия проходят следующим образом: правоохранители в сопровождении представителей церкви осматривают территории и помещения, включая гостиницы для прихожан и паломников. Таким образом выявляются лица, причастные к противоправной деятельности в ущерб Украины, а также предметов, запрещенных к обращению в стране.

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Обыски проходят в сопровождении представителей церкви
обыск церковь Fullscreen
Силовики проводят обыски в украинских религиозных учреждениях
обыск церковь Fullscreen
Силовики проводят обыски в украинских религиозных учреждениях
обыск церковь Fullscreen
Силовики проводят обыски в украинских религиозных учреждениях
обыск церковь Fullscreen
Силовики проводят обыски в украинских религиозных учреждениях
обыск церковь Fullscreen
Силовики проводят обыски в украинских религиозных учреждениях
обыск церковь Fullscreen
Силовики проводят обыски в украинских религиозных учреждениях
обыск церковь Fullscreen
Силовики проводят обыски в украинских религиозных учреждениях
обыск церковь
обыск церковь
обыск церковь
обыск церковь
обыск церковь
обыск церковь
обыск церковь
обыск церковь

Напомним, СБУ во время обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла детскую порнографию. По информации журналистов, ролики были не загружены из сети, а сняты на видеокамеру.

Ранее епископ УПЦ МП раскрыл детали обыска в Черновицкой епархии. Архимандрит Никита (Сторожук) утверждает, что сотрудники СБУ устроили ему "подарок" в честь назначения епископом.