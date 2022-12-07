СБУ пришла с обысками в монастыри и соборы УПЦ МП в трех областях (фото)
Украинские силовики проверяют 13 религиозных объектов. Обыски проходят в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Служба безопасности Украины проверяет объекты Украинской православной церкви Московского патриархата в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняется, сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в монастырях, соборах и епархиях в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Обыски проводятся на следующих объектах:
- Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП)
- Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП)
- Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон)
- Управление Черкасской епархии УПЦ
- Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы)
- Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы)
- Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань)
- Георгиевский женский монастырь (Уманский район)
- Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы)
- Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район)
- Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район)
- религиозное общество Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)
- Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)
В СБУ уточняют, что мероприятия проводятся вместе Нацполицией и Нацгвардией. Они направлены на противодействие подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации в Украине.
"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", –– пишет пресс-служба.
Меры безопасности на религиозных объектах
Как рассказывают в СБУ, мероприятия проходят следующим образом: правоохранители в сопровождении представителей церкви осматривают территории и помещения, включая гостиницы для прихожан и паломников. Таким образом выявляются лица, причастные к противоправной деятельности в ущерб Украины, а также предметов, запрещенных к обращению в стране.
Напомним, СБУ во время обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла детскую порнографию. По информации журналистов, ролики были не загружены из сети, а сняты на видеокамеру.
Ранее епископ УПЦ МП раскрыл детали обыска в Черновицкой епархии. Архимандрит Никита (Сторожук) утверждает, что сотрудники СБУ устроили ему "подарок" в честь назначения епископом.