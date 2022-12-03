СБУ під час обшуку єпархії УПЦ МП на Буковині знайшла дитячу порнографію, – ЗМІ

За інформацією журналістів, ролики не були завантажені з мережі, а зняті на відеокамеру. Виявлену під час обшуку техніку з порноматеріалами забрали на експертизу, щоб встановити коло осіб, які причетні до злочину.

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Служба безпеки України в Чернівецькій області під час обшуків у приміщеннях єпархіального управління Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП) виявила порнографічні матеріали за участю дітей, які, за попередніми даними, не були завантажені з Інтернету, а зняті на відеокамеру. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє видання LB.

За даними, отриманими журналістами, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетію (Єгоренка) та секретаря архімандрита Микиту (Сторожука).

Після обшуків СБУ внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 щодо "невстановлених осіб" Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), у діях яких є ознаки злочину 301-1, зберігання, ввезення, перевезення або інше переміщення, виготовлення, збут та розповсюдження).

Техніка вилучена та відправлена на комп'ютерно-технічну експертизу в межах досудового розслідування. Після вивчення матеріалів слідство встановить осіб, які причетні до цього злочину.

Протягом останнього тижня співробітники СБУ провели обшуки на об'єктах УПЦ (МП), що знаходяться у Закарпатській, Рівненській та Житомирській областях. Силовики виявили склади, де зберігалася прокремлівська література, нацистська символіка, "вчення про сатанізм" та тексти молитов за московського патріарха Кирила (Гундяєва).

Понад те, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії ОПЗЖ і брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України, а також пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України і закликають приєднатися до них.

[ + – ] Під час обшуків силовики знайшли заборонену літературу Фото: СБУ

Нагадаємо, 1 грудня було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Вона офіційно зареєстрована як монастир у структурі Православної церкви України.

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що Києво-Печерську Лавру на сьогоднішній момент не готують до передачі Православної Церкви України. За словами чиновника, реєстрація нової юридичної особи ПЦУ на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" автоматично не створює нових майнових прав.