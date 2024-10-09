14 млн грн на довідках МСЕК: в Рівненській області викрили схему ухилення від мобілізації (фото)

В Нацполіції розповіли, що учасницям схеми уже повідомлено про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Три жительки Рівненського району налагодили схему ухилення від мобілізації. За ці послуги вони вимагали майже 700 тисяч доларів, пише Рівненська обласна прокуратура.

У відомстві розповіли, що жінки через знайомих лікарів оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. Ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон. Вартість послуг складала 16 700 тисяч доларів США.

Одну з учасниць схеми затримали після одержання довідки МСЕК та передавання 5300 доларів США. Ще 11 400 доларів США зловмисниці отримали раніше. Загалом правоохоронці провели 48 обшуків, під час яких вилучено понад 14 млн грн, документацію, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку тощо.

За інформацією Нацполіції в області, двом затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одній — домашній арешт. Всім трьом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії з виявлення схеми ухилення від мобілізації Фото: Рівненська обласна прокуратура

Гроші за ухилення від мобілізації Фото: Рівненська обласна прокуратура

Нагадаємо, 4 жовтня на Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина. У її робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Також у посадовців виявлено десятки об'єктів нерухомості в Україні, Австрії, Іспанії та Туреччині.

Пізніше, 7 жовтня в Житомирі викрили лікарку, яка підробляла висновки МРТ. Під час обшуків у неї виявлено понад 4,4 мільйона гривень.