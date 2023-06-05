У Києві затримали чоловіка за розбещення дітей: ЗМІ повідомили про підозрюваного журналіста

За даними слідства, він платив 15-річним хлопцям за розпусні дії і тепер йому загрожує вісім років за ґратами.У ЗМІ зазначили, що за підозрою був затриманий співробітник видання Vesti.

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Правоохоронці затримали чоловіка, що розбещував неповнолітніх та зберігав завантажену з мережі дитячу порнографію. Його жертвами стали двоє 15-річних хлопців. Про це 5 червня повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Як відомо з публікації, 39-річного кривдника викрили співробітники Оболонського управління поліції, управління міграційної поліції ГУНП у Києві та Служби безпеки України. Він був затриманий слідчими.

"У процесі проведення слідчих дій поліціянти встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями телефоном та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі інтернет", — проінформувала пресслужба.

У Києві викрили 39-річного чоловіка, що розбещував неповнолітніх Фото: Нацполіція

У Нацполіції розповіли, що чоловіку повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру з особою віком до 16 років з наданням винагороди потерпілому, а також у домаганні дитини та умисному отриманні доступу до дитячої порнографії.

За рішенням суду, чоловіка триматимуть під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 210 тисяч гривень. Поліціянти передали, що санкція найтяжчої статті передбачає до восьми років ув’язнення.

"Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів", — підкреслила пресслужба.

У медіа Obozrevatel з посиланням на власні джерела написали, що київські поліціянти затримали співробітника видання Vesti.

На момент публікації матеріалу редакція Vesti офіційно не коментувала можливу причетність свого працівника до кримінального провадження.

Нагадаємо, 2 червня поліція Львівської області повідомила про підозру у вчиненні умисного убивства 62-річному чоловіку. За версією слідства, він облив паралізовану жінку бензином та підпалив.

Раніше, 1 червня, речниця Надія Максимець заявила журналістам, що Київська міська прокуратура та поліція проводять обшуки у КМДА.