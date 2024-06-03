Соцмережі з полуничкою: у Х (Твіттері) дозволили публікувати порно

Платформа вимагатиме від користувачів, які публікуватимуть відео для дорослих, щоб вони позначали такий контент, як конфіденційний вміст.

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Відтепер у X (Твітері) можна буде розміщувати контент для дорослих. Соцмережа оновила свої вказівки, щоб дозволити користувачам ділитися інтимними відео. Про це повідомляє американський веб-сайт про комп'ютерну техніку, гаджети і стиль життя The Verge.

Зазначається, що X оновив свої вказівки, щоб дозволити користувачам "ділитися за згодою створеної та розповсюдженої оголеної або сексуальної поведінки дорослих", за умови, що це розміщене не на видному місці, наприклад у фото профілю, чи банері.

Платформа вимагатиме від користувачів, які "регулярно публікують" контент для дорослих, виставити свої налаштування так, щоб позначати зображення та відео, які вони публікують, як конфіденційний вміст. Правила X застосовуються до всього вмісту для дорослих, незалежно від того, створено штучним інтелектом, фотографіями чи анімацією.

Після публікації цієї статті користувач @Safety написав у твіттері: "Ми запустили політику щодо вмісту для дорослих і вмісту насильства, щоб уточнити наші Правила та забезпечити прозорість у застосуванні цих сфер. Ці правила замінюють нашу колишню політику щодо конфіденційних медіа та насильницьких висловлювань, але те, що ми запроваджуємо, не змінилося".

За замовчуванням користувачі, яким ще не виповнилося 18 років або які не вказали дату народження, не можуть переглядати такі матеріали. Нові правила також забороняють контент, який "пропагує експлуатацію, відсутність згоди, об’єктивізацію, сексуалізацію або шкоду неповнолітнім, а також непристойну поведінку".

Нагадаємо, що Ілон Маск вважає, що із імовірністю 80% досягнення в галузі ШІ призведуть до того, що людям просто не потрібно буде працювати, щоб отримувати все необхідне.

Раніше повідомлялося, що українська порноакторка Джозефіна Джексон влаштувала фотосесію з бійцями, які втратили кінцівки. Фотосесія була організована для того, щоб створити календар, кошти від продажів якого будуть передані на реабілітацію та протезування українських захисників.