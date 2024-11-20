"Настав час повісити рукавички": порносайт звернувся до Майка Тайсона з пропозицією на $250 тисяч (фото)

Віцепрезидент порносайту CamSoda запропонував боксеру розглянути можливість "повісити рукавички" та зайнятися справою, яка потребує меншого фізичного навантаження.

Порносайт CamSoda запропонував боксеру Майку Тайсону $250 000, щоб той показав усім п'яту точку на камеру. Ця пропозиція виникла після того, як Netflix випадково засвітив сідниці Тайсона в прямому ефірі. Про це пише Marca.com.

Ажіотаж стався після того, як в кадр потрапив голий зад Тайсона під час інтерв'ю в роздягальні на стадіоні AT&T , безпосередньо перед його боксерським поєдинком з Джейком Полом. Тепер сайт хоче, щоб він зробив ще один крок далі.

Віцепрезидент порносайту Дарін Паркер написав боксеру лист, в якому жартома заявив, що колишній чемпіон може розглянути можливість "повісити рукавички" та зайнятися справою, яка потребує меншого фізичного навантаження.

"Я розумію, що ця пропозиція може бути далекою від того, що ви щойно заробили під час бою, але погодьтеся, можливо, настав час повісити рукавички. Крім того, вам не потрібно непокоїтися про те, що хтось вкусить вас за вухо", — йдеться в листі.

Від Тайсона вимагається лише з'явитися в прямому ефірі на веб-камері протягом однієї години і просто "похизуватися своїми сідницями" перед камерою.

Раніше цей сайт пропонував $250 000 стрибуну з жердиною, який збив планку своїми принадами під час Олімпіади. Французький легкоатлет Ентоні Амміраті тоді потрапив у пікантну ситуацію. Спортсмен, який виступає у стрибках із жердиною, не зміг виграти медаль, бо зачепив планку геніталіями. Після цього він отримав пропозицію від порносайту.

Нагадаємо, що в США 30 жінок подали до суду на компанію MindGeek, яка володіє стримінговим сервісом PornHub, через те, що відверті відео з їхньою участю були оприлюднені на сайті без їхньої згоди.