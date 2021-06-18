Новий скандал з PornHub: десятки жінок звинуватили компанію у використанні відео без їхньої згоди

Колективний позов поданий до суду Каліфорнії. Жінки заявляють, що порносайт публікує контент, який отримує в результаті торгівлі людьми і згвалтувань.

За останні 30 жінки подали до суду на компанію MindGeek, яка володіє стримінговим сервісом PornHub, через те, що відверті відео з їхньою участю були оприлюднені на сайті без їхньої згоди. Про це розповідають видання ВВС, NBC News і CBS News.

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Зазначається, що позов був поданий до суду в Каліфорнії. MindGeek звинувачують у порушенні законів про торгівлю людьми, рекеті, розповсюдженні дитячої порнографії та інших злочинах. Позивачі називають компанію "злочинним підприємством", яке "купує і завантажує незаконний контент, який часто отримується в результаті торгівлі людьми та сексуального насильства".

Жінки вважають, що MindGeek використовувала контент без їхньої згоди для того, щоб стати домінувальною компанією онлайн-порнографії у світі.

У PornHub уже відреагували на ці звинувачення, назвавши їх "абсурдними" і "помилковими". У компанії підкреслили, що вони категорично не сприймають будь-який незаконний контент і реагують на всі скарги щодо контенту. Також представники PornHub підкреслили, що на їхній платформі є ряд запобіжних заходів, у тому числі — заборона завантажувати відео неперевіреними користувачам.

Втім, стверджує CBS, PornHub не вимагає користувачів підтверджувати особистість або вік осіб, які фігурують у роликах. За інформацією журналістів, згоду учасників відео платформа також не перевіряє.

Нагадаємо, що в кінці 2020 року в PornHub заявили, що вони заблокували понад 80% відеороликів від неверифікованих користувачів. Сталося це невдовзі після публікації розслідування газети The New York Times, згідно з яким власники платформи заробляють на насильстві над неповнолітніми.

У лютому 2021 року повідомлялося, що PornHub вимагатиме від усіх нових користувачів документ, який підтверджує їхню особу.