Pornhub потребуватиме від нових користувачів документ, що підтверджує особу

Пов'язано це з нещодавнім скандалом, що вибухнув з відео зґвалтувань на ресурсі

Відеосервіс для дорослих Pornhub планує введення біометричної верифікації віку своїх користувачів.

Від нових користувачів вимагатимуть документ, що підтверджує їхню особу, також їм доведеться прикріплювати своє справжнє фото, повідомляє Vice.

Користувачів перевірить компанія за цифровою верифікацією Yoti шляхом надання поточного фото і документа, що посвідчує особу.

"Yoti перевірить справжність документа, що посвідчує особу, звіривши його з фотографією користувача з використанням безпечної біометричної технології", — сказано в заяві Pornhub.

Уточнюється, що подібні заходи відеосервіс вирішив ввести після скандалу, що розгорівся через відео зґвалтувань і дитячу порнографію.

Нагадаємо: журналіст NYT Ніколас Крістоф у своїй статті розповів, що пошук на сайті Pornhub видає тисячі результатів з роликами, у яких є неповнолітні дівчата. Також він розповів, що кілька жертв зґвалтувань знайшли там відео інцидентів, зняті зловмисниками.

Раніше найбільша у світі платформа із завантаження порнороликів "Pornhub" оголосила, що наразі блокує всі відеоролики, завантажені неверифікованими користувачами, а також заборонила неперевіреними користувачам публікувати новий контент.

А в листопаді минулого року жителі Таїланду влаштували масштабний марш протесту через рішення Міністерства економіки та суспільства заборонити доступ до 191 сайту, серед яких і популярний ресурс для дорослих PornHub.

Також Фокус повідомляв, що в Полтавській області Шишацький районний суд визнав винним безробітного холостого чоловіка, який виготовляв порноролики і розміщував їх на сайті Pornhub.