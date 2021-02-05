Pornhub потребует от новых пользователей документ, подтверждающий личность

Связано это с недавно разразившимся скандалом с видео изнасилований на ресурсе

Видеосервис для взрослых Pornhub планирует ввод биометрической верификации возраста своих пользователей.

От новых пользователей будут требовать документ, подтверждающий их личность, также им придется прикреплять свое настоящее фото, сообщает Vice.

Пользователей проверит компания по цифровой верификации Yoti путем предоставления текущего фото и документа, удостоверяющего личность.

"Yoti проверит подлинность документа, удостоверяющего личность, сверив его с фотографией пользователя с использованием безопасной биометрической технологии", – сказано в заявлении Pornhub.

Уточняется, что подобные меры видеосервис решил ввести после разгоревшегося скандала с видео изнасилований и детской порнографии.

Напомним, журналист NYT Николас Кристоф в своей статье рассказал, что поиск на сайте Pornhub выдает тысячи результатов с роликами, в которых есть несовершеннолетние девушки. Также он рассказал, что несколько жертв изнасилований нашли там видео инцидентов, снятые злоумышленниками.

Ранее крупнейшая в мире платформ по загрузке порнороликов "Pornhub" объявила, что в настоящее время блокирует все видеоролики, загруженные неверифицированными пользователями, а также запретила непроверенным загрузчикам публиковать новый контент.

А в ноябре прошлого года жители Таиланда устроили масштабный марш протеста из-за решения Министерства экономики и общества запретить доступ к 191 сайту, среди которых и популярный ресурс для взрослых PornHub.

Также Фокус сообщал, что в Полтавской области Шишацкий районный суд признал виновным безработного холостого мужчину, который изготавливал порноролики и размещал их на сайте Pornhub.