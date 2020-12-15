Сайт "PornHub" заблокировал более 80% видеороликов

Ресурс борется с возможным наличием на своих серверах детской порнографии.

Крупнейшая в мире платформ по загрузке порнороликов "Pornhub" объявила, что в настоящее время блокирует все видеоролики, загруженные неверифицированными пользователями, а также запретила непроверенным загрузчикам публиковать новый контент.

Точное количество удаленных из доступа роликов неизвестно. Однако за понедельник их доступное для просмотра число сократилось с 13,5 миллиона до чуть более 2,9 миллиона записей. Каждая заблокированная запись получила особую отметку о том, что ролик отправлен на проверку, которая, как ожидается, начнется в 2021 году.

"В Pornhub безопасность нашего сообщества является нашим главным приоритетом. На прошлой неделе мы ввели самые полные меры безопасности в истории платформ, создаваемых пользователями", – сообщила администрация сайта.

Отметим, что указанный ресурс изменил свою политику загрузок после того, как в начале декабря в газете The New York Times вышла статья о том, что крупнейший порносайт зарабатывает на насилии над несовершеннолетними.

"Ведущие некоммерческие организации и группы поддержки признают, что наши усилия по борьбе с незаконным контентом были эффективными. За последние три года Facebook самостоятельно сообщил о 84 миллионах случаев материалов сексуального насилия над детьми. За тот же период независимый сторонний фонд Internet Watch Foundation сообщил о 118 инцидентах на Pornhub. Это все еще слишком много, поэтому мы полны решимости принять все необходимые меры", – пояснили в "Pornhub".

Отметим также, что в пятницу 11 декабря крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard запретили проводить платежи по своим картам на сайте "Pornhub" в связи с расследованим в отношении MindGeek, материнской компании "Pornhub". В Mastercard уточнили, что их расследование "подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих незаконный контент на их сайте".

Напомним, в ноябре этого года жители Таиланда устроили масштабный марш протеста из-за решения Министерства экономики и общества запретить доступ к 191 интернет-ресурсу, среди которых оказался и сайт "PornHub".