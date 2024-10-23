Nvidia заблокировала россиянам доступ к обновлениям драйверов видеокарт, — росСМИ

Утверждается, что россияне теперь не могут установить обновление ни на официальном сайте компании, ни через программу.

Related video

У пользователей из России возникли проблемы с загрузкой драйверов для видеокарт компании NVIDIA. Об этом рассказывают местные СМИ.

"Теперь жители РФ не смогут вручную загрузить и обновить программное обеспечение. При открытии окна загрузки на официальном сайте NVIDIA в сообщении говорится, что запрос заблокирован фаерволом Edgecast WAF", — говорится в сообщении.

Издание DTF отмечает, что российские пользователи не могут загрузить обновления и через приложение Nvidia. А вот с использованием VPN-сервисов с IP-адресом другой страны драйверы загружаются без ограничений. По информации журналистов, проблемы с загрузкой драйверов Nvidia есть также у пользователей из Беларуси.

В то же время Meduza добавляет, что российские геймеры жалуются на невозможность обновить драйверы в соцсетях и профильных сайтах. Журналисты рассказывают, что компания Nvidia прекратила поставки и продажу своей продукции на территории России вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В июле 2022-го компания перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение. Через несколько месяцев Nvidia полностью ушла из РФ.

Обновление драйверов Nvidia в РФ: что говорят в компании?

В настоящее время неизвестно, с чем связан сбой. На момент выхода материала Nvidia никак не комментировала ситуацию.

Напомним, в июне сообщество Mozilla ограничило доступ на территории Российской Федерации к ряду расширений для браузера Firefox, которые россияне использовали для обхода интернет-блокировок. Для пользователей из РФ теперь недоступны сервисы PlanetVPN, FastProxy, а также средства обхода интернет-блокировок Censor Tracker и "Обход блокировок Рунета".