После "настойчивых запросов": Mozilla заблокировала в РФ средства обхода блокировок

В браузере Firefox теперь недоступны расширения PlanetVPN, FastProxy, Censor Tracker и "Обход блокировок Рунета". В сообществе Mozilla назвали этот шаг "временным".

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Сообщество Mozilla ограничило доступ на территории Российской Федерации к ряду расширений для браузера Firefox, которые россияне использовали для обхода интернет-блокировок. Об этом пишет российский портал "Коммерсантъ".

В официальном каталоге Mozilla для пользователей из РФ теперь недоступны сервисы PlanetVPN, FastProxy, а также средства обхода интернет-блокировок Censor Tracker и "Обход блокировок Рунета". Если открыть на территории России их страницы в каталоге расширений для Firefox, появляется сообщение: "Страница недоступна в вашем регионе". Кроме страниц расширений также недоступны непосредственно файлы, устанавливаемые в браузер, которые имеют расширение .xpi.

Создали и пользователи упомянутых расширений сообщили о проблеме на форуме поддержки Mozilla. Разработчики расширения "Обход блокировок Рунета" также заявили в комментарии изданию, что ни Mozilla, ни Роскомнадзор не предупредили их о блокировке сервисов.

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В организации Mozilla сказали журналистам, что решение о блокировке упомянутых расширений в Firefox было принято по требованию Роскомнадзора. В компании также утверждают, что ограничения являются "временными".

"После недавних регуляторных изменений в России мы стали получать настойчивые запросы от Роскомнадзора с требованием убрать пять расширений из магазина расширений Mozilla. После тщательного рассмотрения мы временно ограничили их доступность в России" — заявили в Mozilla.

Напомним, в марте 2022 года Тверской суд Москвы запретил в России социальные сети Instagram и Facebook "за экстремистскую деятельность". В России обвинили Meta Platforms в призывах к насилию против российских военных и президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь официальные лица НАТО в марте 2023 года запретили своим сотрудникам устанавливать приложение TikTok на официальные устройства. Социальную сеть уже запретили в ряде государственных учреждений в США и некоторых странах Европы.