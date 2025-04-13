Украина и Россия проведут прямые переговоры в Турции: в СМИ назвали тему обсуждения

Официальные представители Украины и России намерены провести прямые переговоры в Турции на следующей неделе.

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Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

Встреча представителей Киева и Москвы должна состояться 15-16 апреля в Командовании Военно-морских сил в Анкаре.

Столица Турции, как сообщается, была выбрана местом для встречи двух стран, на которой будет обсуждаться вопрос безопасности судоходства в Черном море.

Другие подробности СМИ не приводят. При этом ни Украина, ни Россия пока не делала официальных заявлений по поводу возможных переговоров.

Отметим, что после мартовских переговоров в Эр-Рияде между Вашингтоном и Москвой, ВС РФ воздерживались от ракетно-дроновых ударов по украинской портовой инфраструктуре.

Напомним, в конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в Турции заявил, в каком случае может закончиться война в Украине. По его словам, "конфликт" между Москвой и Киевом не завершится без устранения его первопричин.

Также Фокус писал, что Турция, которая имеет в НАТО вторую по величине армию после США, после завершения войны в Украине открыта к отправке своих войск в качестве миротворческих сил. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.