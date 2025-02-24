Лавров рассказал на каких условиях завершится война в Украине, - подробности

Глава МИД России в Турции также заявил, что в срыве мирного соглашения виноват тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Турции заявил в каком случае война в Украине может прекратиться. По его словам, без устранения "первопричин" это невозможно. Об этом сообщает агентство новостей "Анадолу".

Отмечается, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Турцию вечером 23 февраля. На сегодня у него запланированы переговоры Лаврова с его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Предполагалось, что стороны обменяются мнениями относительно путей прекращения войны в Украине "посредством установления справедливого и прочного мира с помощью дипломатических усилий". Фидан и Лавров должны были обсудить недавние контакты между США и Россией и вклад, который Анкара может внести в этот процесс.

Отмечается, что Турция, которая принимала прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, и сейчас готова взять на себя эту роль.

Сергей Лавров уже заявил, что несмотря на международную напряженность, Турция и РФ поддерживают контакты по всем направлениям, а президенты этих двух стран поддерживают регулярные контакты. Он также отметил, что проинформировал официальную Анкару о переговорах в США.

Заявления Сергея Лаврова в Турции

Конфликт между РФ и Украиной не может завершиться без устранения его первопричин.

На переговорах США и РФ в Эр-Рияде были изложены различные точки зрения. Мы продолжим переговоры с нашими американскими партнерами.

Боевые действия в Украине могут быть прекращены, когда на переговорах будет достигнут удовлетворительный для нас результат.

Запад с целью ослабить Россию заблокировал реализацию согласованного на переговорах РФ и Украины в Стамбуле текста соглашения.

Проект соглашения по урегулированию в Украине находился на завершающей стадии, когда тогдашний премьер Британии Джонсон вмешался и заблокировал его.

Реакция Анкары на заявления Лаврова

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже высказался насчет мирных переговоров по поводу войны в Украине.

"Путь к справедливому и прочному миру между РФ и Украиной может быть проложен с помощью уравнения, в котором обе стороны конфликта представлены равноправно и справедливо", — заявил Эрдоган.

Стоит отметить, что в последний раз Сергей Лавров посещал Турцию с визитом 18 октября 2024 года в рамках заседания Платформы регионального сотрудничества "3+3". А последняя встреча глав МИД РФ и Турции состоялась 20 февраля в Йоханнесбурге на полях встречи министров иностранных дел стран G20.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Путин планирует затягивать войну в Украине "до бесконечности".