Лавров розповів на яких умовах завершиться війна в Україні, — подробиці

Глава МЗС Росії в Туреччині також заявив, що у зриві мирної угоди винен тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Туреччині заявив, у якому випадку війна в Україні може припинитися. За його словами, без усунення "першопричин" це неможливо. Про це повідомляє агентство новин "Анадолу".

Зазначається, що глава російського МЗС Сергій Лавров прибув до Туреччини ввечері 23 лютого. На сьогодні у нього заплановані переговори Лаврова з його турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Передбачалося, що сторони обміняються думками щодо шляхів припинення війни в Україні "за допомогою встановлення справедливого і міцного миру за допомогою дипломатичних зусиль". Фідан і Лавров мали обговорити нещодавні контакти між США і Росією та внесок, який Анкара може зробити в цей процес.

Зазначається, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, і зараз готова взяти на себе цю роль.

Сергій Лавров уже заявив, що незважаючи на міжнародну напруженість, Туреччина і РФ підтримують контакти в усіх напрямках, а президенти цих двох країн підтримують регулярні контакти. Він також зазначив, що поінформував офіційну Анкару про переговори в США.

Заяви Сергія Лаврова в Туреччині

Конфлікт між РФ і Україною не може завершитися без усунення його першопричин.

На переговорах США і РФ в Ер-Ріяді було викладено різні точки зору. Ми продовжимо переговори з нашими американськими партнерами.

Бойові дії в Україні можуть бути припинені, коли на переговорах буде досягнуто задовільного для нас результату.

Захід з метою послабити Росію заблокував реалізацію узгодженого на переговорах РФ і України в Стамбулі тексту угоди.

Проєкт угоди щодо врегулювання в Україні перебував на завершальній стадії, коли тодішній прем'єр Британії Джонсон втрутився і заблокував його.

Реакція Анкари на заяви Лаврова

Президент Туреччини Реджеп Ердоган уже висловився щодо мирних переговорів з приводу війни в Україні.

"Шлях до справедливого і міцного миру між РФ і Україною може бути прокладений за допомогою рівняння, в якому обидві сторони конфлікту представлені рівноправно і справедливо", — заявив Ердоган.

Варто зазначити, що востаннє Сергій Лавров відвідував Туреччину з візитом 18 жовтня 2024 року в рамках засідання Платформи регіонального співробітництва "3+3". А остання зустріч глав МЗС РФ і Туреччини відбулася 20 лютого в Йоганнесбурзі на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Путін планує затягувати війну в Україні "до нескінченності".