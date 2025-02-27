Вторая армия НАТО: Турция готова отправить миротворцев в Украину, — Bloomberg

Инсайдеры утверждают, что Турция открыта к участию в миротворческих миссиях в Украине. В то же время росСМИ со ссылкой на комментарий администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергают эти заявления.

Related video

После завершения войны в Украине Турция, которая является членом Североатлантического альянса (НАТО) и имеет в нем вторую по величине армию после США, открыта к отправке своих войск в качестве миротворческих сил, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

Инсайдеры сообщили журналистам, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в турецкой столице Анкаре в начале февраля. Источники также отметили, что Турция согласится участвовать в миротворческих миссиях, только если ее допустят ко всем консультациям и подготовке их формирования.

В то же время в российском пропагандистском информагентстве "РИА Новости" со ссылкой на комментарий администрации президента Эрдогана утверждают, что заявления о готовности отправить в Украину войска не соответствуют действительности. По словам российских журналистов, в Анкаре выражали готовность к посредничеству, а не к отправке военных сил.

Российские СМИ опровергают готовность Турции к отправке миротворцев в Украину Фото: Скриншот

Ранее о готовности развернуть миротворческие войска в Украине в рамках пакета гарантий безопасности заявляли Франция и Великобритания. Президент США Дональд Трамп в свою очередь говорил, что поддержит участие европейских союзников в миротворческих силах для защиты Украины от повторного нападения РФ после вероятного подписания мира.

Хотя Эрдоган обсуждал с Лавровым отправку турецких военных в Украину, Кремль пока не дал ответа по этому поводу, говорят источники издания Bloomberg. Министерство иностранных дел России также не ответило на запрос о комментарии.

Позиция Турции относительно войны в Украине

Эрдоган до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году поддерживал тесные связи с Кремлем, отмечают журналисты. После начала большой войны он пользовался своей возможностью вести переговоры с обеими странами. В частности он сыграл определяющую роль в переговорах по коридору для экспорта украинского зерна по Черному морю, хотя в июле 2023 года Россия разорвала зерновое соглашение и возобновила блокаду.

В августе 2024 года СМИ сообщали, что Турция рискует попасть под санкции США из-за продажи России чипов для военных нужд. Журналисты отмечали, что с 2022 года экспорт из Турции высокоприоритетных товаров военного назначения в Россию вырос в несколько раз: от 27 млн долларов в 2022 году до 85 млн долларов в 2024-м.

В сентябре 2024 года Анкара подала заявку на присоединение к БРИКС (объединение крупнейших по площади и населению развивающихся стран, соучредителем которого является Россия), хотя во время трехдневного саммита в российской Казани с 22 по 24 октября решение о вступлении в блок Турции не было принято.

Также в сентябре 2024 года президент Турции Эрдоган заявлял, что Крым должен вернуться в состав Украины.

26 февраля турецкие СМИ писали, что Турция присоединится к восстановлению Украины в 2025 году. Журналисты сообщали, что Турция уже получила от Киева проекты, а первые тендеры будут объявлены в апреле-мае.