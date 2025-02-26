Первые тендеры объявят в апреле: Турция присоединится к восстановлению Украины в 2025 году

Турецкие журналисты говорят, что Украина передала Турции проекты восстановления, запланированные на 2025 год. Среди них строительство автодорог, проекты по энергетике, водоснабжению и социальное жилье.

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После завершения войны в Украине турецкие компании будут помогать восстанавливать и реконструировать украинскую инфраструктуру. Турция уже получила от Киева проекты, воплощение которых запланировано на 2025 год, а некоторые неотложные тендеры пройдут уже в апреле-мае, пишет газета Türkiye.

Турецкие журналисты сообщают, что представители посольства Турции в Киеве и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры при Министерстве развития общин и территорий Украины обсудили проекты для турецких компаний и дальнейшее сотрудничество. По словам авторов статьи, украинские чиновники сообщили, что проведение первых тендеров ожидается в апреле и мае, и важнейшие неотложные проекты планируется реализовать в 2025 году.

В первую очередь на повестку дня было вынесено обновление таможенных шлагбаумов на автодорогах, строительство новых и создание системы платных автодорог по всей территории Украины, а также в переданных Турции файлах есть проекты по энергетике и энергоэффективности, социальному жилью и водоснабжению, пишут журналисты.

Отмечается также, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в турецкой столице Анкаре. По ее итогам Эрдоган заявил, что заверил Зеленского в готовности турецких компаний помогать Украине в восстановлении и отстройке после войны.

"Я искренне верю, что с установлением мира в Украине наши отношения поднимутся на еще более высокий уровень в ближайший период, в соответствии с нашим стратегическим партнерством", — сказал турецкий лидер.

Напомним, 24 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дистанционно присоединился к саммиту по случаю годовщины полномасштабной войны в Украине. Он заявил, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году его страна твердо стоит на стороне справедливости, а после полномасштабного вторжения Турция четко выразила, что она против этой войны. Также Эрдоган выразил надежду, что в следующем году Украина будет отмечать годовщину мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 25 февраля после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что перемирие в российско-украинской войне может наступить уже в ближайшие недели, и озвучил схему переговоров.