Перші тендери оголосять у квітні: Туреччина долучиться до відбудови України у 2025 році

Турецькі журналісти говорять, що Україна передала Туреччині проєкти відновлення, заплановані на 2025 рік. Серед них будівництво автошляхів, проєкти з енергетики, водопостачання та соціальне житло.

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Після завершення війни в Україні турецькі компанії допомагатимуть відновлювати та реконструювати українську інфраструктуру. Туреччина вже отримала від Києва проєкти, втілення яких заплановано на 2025 рік, а деякі невідкладні тендери пройдуть уже у квітні-травні, пише газета Türkiye.

Турецькі журналісти повідомляють, що представники посольства Туреччини у Києві та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури при Міністерстві розвитку громад та територій України обговорили проєкти для турецьких компаній і подальшу співпрацю. За словами авторів статті, українські чиновники повідомили, що проведення перших тендерів очікується у квітні та травні, і найважливіші невідкладні проєкти планується реалізувати у 2025 році.

У першу чергу на порядок денний було винесено оновлення митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво нових і створення системи платних автошляхів по всій території України, а також у переданих Туреччині файлах є проєкти з енергетики та енергоефективності, соціального житла та водопостачання, пишуть журналісти.

Зазначається також, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели зустріч в турецькій столиці Анкарі. За її підсумками Ердоган заявив, що запевнив Зеленського в готовності турецьких компаній допомагати Україні у відновленні та відбудові після війни.

"Я щиро вірю, що зі встановленням миру в Україні наші відносини піднімуться на ще вищий рівень у найближчий період, відповідно до нашого стратегічного партнерства", — сказав турецький лідер.

Нагадаємо, 24 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дистанційно приєднався до саміту з нагоди роковин повномасштабної війни в Україні. Він заявив, що з моменту анексії Криму Росією у 2014 році його країна твердо стоїть на боці справедливості, а після повномасштабного вторгнення Туреччина чітко висловила, що вона проти цієї війни. Також Ердоган висловив сподівання, що наступного року Україна відзначатиме річницю миру.

Президент Франції Емманюель Макрон 25 лютого після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що перемир'я у російсько-українській війні може настати вже найближчими тижнями, і озвучив схему переговорів.