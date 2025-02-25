Макрон озвучив схему переговорів про перемир'я і анонсував завершення бойових дій, — Le Monde

За словами політика, про перемир'я у російсько-українській війні можуть оголосити вже найближчим часом. Якщо Путін не дотримається умов, то це буде "найкращим свідченням його несерйозності", вважає Макрон.

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Після пресконференції із президентом США Дональдом Трампом очільник Франції Емманюель Макрон дав інтерв'ю для Fox News, у ході якого говорив про актуальні питання російсько-української війни. Він зазначив, що передусім має відбутися перемир'я між сторонами, а також пояснив процес, за допомогою мають відбуватися перемовини. Також політик закликав США "проявити солідарність із європейцями", якщо бойові дії в Україні завершаться. Про це та інше він розповів під час розмови із журналістами 25 лютого, повідомило видання Le Monde.

Говорячи із кореспондентами, Макрон зазначив, що вітає рішення про зустріч президента України Володимира Зеленського із очільником США Дональдом Трампом. За його словами, перемир'ю сприятимуть окремі переговори між США та Росією і між США та Україною.

"План має бути наступним: переговори між Сполученими Штатами та Росією і між Сполученими Штатами та Україною", — зазначив він.

Політик вважає, що, попри розбіжності між його налаштуванням на забезпечення миру в Україні та думками Дональда Трампа щодо цього, "є спосіб" покласти край війні. Сам Макрон, за його словами, поспілкувався із тридцятьма європейськими лідерами та їхніми партнерами, і що вони готові до укладення угоди.

"Спочатку має бути перемир'я. Я думаю, що воно може бути укладене в найближчі тижні", — повідомив він журналістам.

У випадку, якщо Росія не буде дотримуватися мирних домовленостей, це продемонструє "найкращий доказ" про те, що вона "несерйозна", додав Макрон.

Зазначимо, що перед цим президент Франції також розповідав про те, що чекатиме Росію, якщо вона не дотримається мирної угоди. За його словами, тоді виникне конфлікт із державами, що збираються забезпечити мир і безпеку в Україні. Детальніше про це Фокус повідомляв у окремому матеріалі 25 лютого за підсумками пресконференції Трампа і Макрона.

Також Макрон пояснював, що будуть робити миротворці на території України після досягнення миру. За його словами, вони не будуть розміщуватися на лініях бойового зіткнення та на окупованих територіях, а матимуть інші завдання.