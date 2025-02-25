"З усіма гарантами": Макрон пригрозив Росії початком конфлікту, якщо вона порушить умови миру

За словами політика, Росію очікуватиме реакція від усіх держав, які візьмуть на себе зобов'язання із забезпечення миру в Україні. Він назвав таке рішення "справжнім проривом" та "зміною".

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Декілька європейських та неєвропейських країн готові до того, аби стати гарантами забезпечення миру та безпеки в Україні. Зокрема йдеться про розміщення військового миротворчого контингенту з інших держав, який буде стежити за тим, аби умови майбутньої мирної угоди були дотриманими. Водночас ці європейські та неєвропейські партнери реагуватимуть, якщо Росія не буде дотримуватися умов договору. Про це очільник Франції Емманюель Макрон зазначив під час пресконференції із президентом США Дональдом Трампом 24 лютого.

Під час зустрічі він розповів про свої успіхи у переговорах із партнерами, заявивши, що низка країн готова взяти участь у зусиллях щодо забезпечення миру та безпеки в Україні. За його словами, між державами уже є певна домовленість щодо цього.

"Існує угода, гарантами якої ми є, і якщо Росія порушить її, вона де-факто вступить у конфлікт з усіма тими, хто взяв на себе зобов'язання стосовно мирного процесу", — заявив Макрон.

За словами президента Франції, таке рішення свідчить про важливий прогрес у домовленостях із партнерами, а також про їхню готовність забезпечувати мир Україні.

"Це зміна. Такого ніколи не було в останні роки. Це не те, що ми робили у 2014 році", — пояснив він.

Однак, разом із тим, Емманюель Макрон пояснював, що миротворчий контингент із інших країн, який буде розміщений в Україні після досягнення мирної угоди, не перебуватиме на полі бойових дій, а також не буде розміщуватися в окупованих регіонах. Натомість військові будуть мати інші завдання в Україні — детальніше про це Фокус розповідав у окремому матеріалі.

Що стосується того, як сам Володимир Путін реагує на розміщення миротворчого контингенту з інших держав в Україні, то Дональд Трамп заявляв, що він "прийме" таке рішення. За словами президента США, у Путіна "немає проблем" із цим.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв про готовність стати гарантом миру і безпеки у Європі та зокрема в Україні. Він пообіцяв виконувати всі обов'язки щодо забезпечення спокою європейських держав та анонсував важливі рішення найближчими днями. Про це стало відомо 20 лютого.