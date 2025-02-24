Путін "прийме" миротворців в Україні: Трамп вважає, що у президента РФ "немає проблем з цим" (відео)

За словами американського президента, війна в Україні "може закінчитися за кілька тижнів". Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним "у певний момент".

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Президент США Дональд Трамп вважає, що російський президент Володимир Путін погодиться на розміщення європейських миротворців в Україні в рамках можливої мирної угоди. Про це очільник Білого дому заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок, 24 лютого, повідомляє SkyNews.

За словами Трампа, у Путіна "немає проблем" з європейськими миротворцями в Україні.

"Я спеціально поставив йому це питання. У нього немає жодних проблем з цим", — сказав президент США.

Американський президент переконаний, що війна "може закінчитися за кілька тижнів".

Трамп заявив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським "цього або наступного тижня". Він також підтвердив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним "у певний момент".

На запитання, чи повинна Україна поступитися частиною території в рамках угоди про припинення війни, Трамп відповів: "Побачимо".

Своє чергою Емманюель Макрон зазначив, що активне повернення США до процесу врегулювання війни "є джерелом невизначеності для Путіна" і додав, що Франція "готова надати Україні гарантії безпеки".

Щодо перспективи використання європейських військ як миротворців, Макрон уточнив, що вони "не будуть на передовій, але їхня присутність в Україні стане гарантією".

Нагадаємо, 24 лютого видання Politico писало, що президент Франції Емманюель Макрон представить у Вашингтоні "пропозиції щодо дій", серед яких розгортання європейських миротворців в Україні у випадку припинення вогню.

24 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова відправити свої війська в Україну разом з іншими європейськими країнами.