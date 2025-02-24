Путин "примет" миротворцев в Украине: Трамп считает, что у президента РФ "нет проблем с этим" (видео)

По словам американского президента, война в Украине "может закончиться через несколько недель". Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным "в определенный момент".

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Президент США Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин согласится на размещение европейских миротворцев в Украине в рамках возможного мирного соглашения. Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник, 24 февраля, сообщает SkyNews.

По словам Трампа, у Путина "нет проблем" с европейскими миротворцами в Украине.

"Я специально задал ему этот вопрос. У него нет никаких проблем с этим", — сказал президент США.

Американский президент убежден, что война "может закончиться через несколько недель".

Трамп заявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "на этой или следующей неделе". Он также подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным "в определенный момент".

На вопрос, должна ли Украина уступить часть территории в рамках соглашения о прекращении войны, Трамп ответил: "Посмотрим".

В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил, что активное возвращение США к процессу урегулирования войны "является источником неопределенности для Путина" и добавил, что Франция "готова предоставить Украине гарантии безопасности".

Относительно перспективы использования европейских войск в качестве миротворцев, Макрон уточнил, что они "не будут на передовой, но их присутствие в Украине станет гарантией".

Напомним, 24 февраля издание Politico писало, что президент Франции Эмманюэль Макрон представит в Вашингтоне "предложения по действиям", среди которых развертывание европейских миротворцев в Украине в случае прекращения огня.

24 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова отправить свои войска в Украину вместе с другими европейскими странами.