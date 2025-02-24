"С европейцами и с правильными условиями": Британия готова отправить свои войска в Украину

По словам премьер-министра страны Кира Стармера, Британия готова поддерживать мир в Украине своими войсками. Необходимо сдержать Россию от "другого вторжения через несколько лет", считает политик.

Related video

Великобритания готова отправить свои войска в Украину вместе с другими европейскими странами. Об этом сказал премьер-министр страны Кир Стармер во время своего выступления на саммите "Поддерживай Украину", который проходит в третью годовщину полномасштабного вторжения России в понедельник, 24 февраля.

"Сейчас у нас есть возможность сделать основные принципы для длительного мира. Если мы хотим длительный мир, то Украина должна быть за столом переговоров. И мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и с правильными условиями", — заявил премьер Британии.

По его словам, чрезвычайно важно сдержать Россию от "другого вторжения через несколько лет". Стармер заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы получить наилучший возможный результат в переговорах, как для Украины, так и для всех ее союзников.

Кроме того, премьер Великобритании анонсировал пакет военной помощи Украине в этом году в размере 5,6 миллиарда долларов. Также он отметил, что необходимо увеличить экономическое давление на Российскую Федерацию, чтобы "Путин был готов не только говорить, а идти на уступки". Из этих соображений Британия ввела самый большой пакет санкций против России с начала полномасштабного вторжения. Однако Стармер не раскрыл пока деталей санкционного пакета.

Напомним, 17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна при необходимости готова и имеет желание разместить собственный военный контингент на территории Украины

24 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев сообщила о транше от ЕС в размере 3,5 млрд евро.