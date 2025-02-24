"З європейцями і з правильними умовами": Британія готова відправити свої війська в Україну

За словами прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, Британія готова підтримувати мир в Україні своїми військами. Необхідно стримати Росію від "іншого вторгнення через кілька років", вважає політик.

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Велика Британія готова відправити свої війська в Україну разом з іншими європейськими країнами. Про це сказав прем'єр-міністр країни Кір Стармер під час свого виступу на саміті "Підтримуй Україну", який відбувається у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії у понеділок, 24 лютого.

"Зараз у нас є можливість зробити основні засади для тривалого миру. Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин. І ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Велика Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і з правильними умовами", — заявив прем'єр Британії.

За його словами, надзвичайно важливо стримати Росію від "іншого вторгнення через кілька років". Стармер запевнив, що його країна зробить все можливе, щоб отримати найкращий можливий результат у переговорах, як для України, так і для усіх її союзників.

Крім того, прем'єр Великої Британії анонсував пакет військової допомоги Україні цього року розміром 5,6 мільярда доларів. Також він зазначив, що необхідно збільшити економічний тиск на Російську Федерацію, щоб "Путін був готовий не тільки говорити, а йти на поступки".﻿﻿﻿﻿ З цих міркувань Британія ввела найбільший пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення. Однак Стармер не розкрив поки деталей санкційного пакета.

Нагадаємо, 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна за потреби готова та має бажання розмістити власний військовий контингент на території України

24 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва повідомила про транш від ЄС в розмірі 3,5 млрд євро.