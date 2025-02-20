В України з'явився гарант миру і безпеки: хто з європейських лідерів заявив про готовність

Емманюель Макрон готовий взяти на себе "всю відповідальність" за забезпечення миру та безпеки в Європі та зокрема в Україні. Також президент Франції анонсував нові важливі рішення у "найближчі дні та тижні".

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Президент Франції Емманюель Макрон назвав "фундаментальним інтересом" своєї держави забезпечення миру та безпеки у країнах Європи, а себе — "гарантом" реалізації цього інтересу. Також очільник Франції заявив про те, що Україну "завжди потрібно долучати" і "поважати її права". Про це політик написав на своїй сторінці у мережі Х після розмови, яку провів із з кількома представниками країн Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії, увечері 19 лютого.

"Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина. Ми хочемо тривалого і міцного миру в Україні", — заявив Макрон.

Президент Франції додав, що його держава буде надалі підтримувати Україну, а також дбати про мир та безпеку усієї Європи.

"Ми стоїмо поруч з Україною і будемо виконувати всі наші обов'язки для забезпечення миру і безпеки в Європі", — пише політик.

Також Макрон додав, що Франція прагне "покласти край загарбницькій війні", і анонсував нові рішення задля цього. За цього словами, їх буде ухвалено вже якнайшвидше — у "найближчі дні і тижні".

"Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи і кожної з наших країн", — заявив Макрон.

На думку Емманюеля Макрона, мир в Україні має супроводжуватися "стійкими" та "надійними" гарантіями. Політик запевняє, що Франція буде ухвалювати нові важливі рішення саме з огляду на це.

Зазначимо, що президент Франції вже не вперше говорить про необхідність стійких гарантій миру і безпеки для України та Європи. Раніше він заявляв про те, що якщо не буде таких гарантій, Україну можуть очікувати нові Мінські угоди. Про це стало відомо 18 лютого.

Також саме Макрон раніше провів екстрений саміт у Парижі, у якому взяли участь представники країн Європи та НАТО. Після саміту деякі країни оголосили про свої наміри відправити війська в Україну, зокрема Велика Британія. Про це Фокус повідомляв 17 лютого.

А нещодавно також стало відомо, що ЄС розглядає можливість розміщення в Україні миротворчого контингенту — 30 тисяч іноземних військових. Про це повідомляли 19 лютого.