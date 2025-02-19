В ЄС розглядають можливість розміщення 30 тисяч військових в Україні, але є умова, — Times

В плані є пункти, які включають також захист повітряного простору та відновлення комерційних польотів, а також можливість "відстежувати та відбивати повітряні атаки".

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Країни ЄС розглядають розміщення 30 тисяч "заспокійливих сил" в Україні після закінчення бойових дій. План Західних чиновників щодо цього оприлюднила журналістка видання The Times Лариса Браун.

За її словами, план включає розгортання контингенту в різних містах України, захист повітряного простору та відновлення комерційних польотів. Але все це стане можливим лише після закінчення війни.

"Приблизно 30 000 військових під керівництвом Європи розгорнуто в ключових містах, портах і об’єктах критичної національної інфраструктури по всій Україні. На сході їх не буде. Пропонується технічний моніторинг кордону, включно з розвідкою, спостереженням та розвідувальною авіацією, збором розвідданих, супутниками в космосі та безпілотниками, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", — розповіла вона.

Також в плані є пункти, які включають також захист повітряного простору та відновлення комерційних польотів, а також можливість "відстежувати та відбивати повітряні атаки".

Одним з елементів цього мають бути американські літаки, які базуються в Румунії та Польщі та у разі необхідності готові до швидкої відповіді.

Крім цього, хочуть збільшити кількість Сухопутних військ на східному кордоні.

Нагадаємо, що новини про можливе закінчення війни в Україні змушують європейських політиків замислитися над тим, що робити з українськими біженцями. Польща і Чехія вже обговорюють їхній статус після завершення бойових дій в Україні.