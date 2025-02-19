В ЕС рассматривают возможность размещения 30 тысяч военных в Украине, но есть условие, — Times

В плане есть пункты, которые включают также защиту воздушного пространства и восстановление коммерческих полетов, а также возможность "отслеживать и отражать воздушные атаки".

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Страны ЕС рассматривают размещение 30 тысяч "успокоительных сил" в Украине после окончания боевых действий. План западных чиновников по этому поводу обнародовала журналистка издания The Times Лариса Браун.

По ее словам, план включает развертывание контингента в разных городах Украины, защиту воздушного пространства и восстановление коммерческих полетов. Но все это станет возможным только после окончания войны.

"Около 30 000 военных под руководством Европы развернуто в ключевых городах, портах и объектах критической национальной инфраструктуры по всей Украине. На востоке их не будет. Предлагается технический мониторинг границы, включая разведку, наблюдение и разведывательную авиацию, сбор разведданных, спутники в космосе и беспилотники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего", — рассказала она.

Также в плане есть пункты, которые включают также защиту воздушного пространства и восстановление коммерческих полетов, а также возможность "отслеживать и отражать воздушные атаки".

Одним из элементов этого должны быть американские самолеты, которые базируются в Румынии и Польше и в случае необходимости готовы к быстрому ответу.

Кроме этого, хотят увеличить количество Сухопутных войск на восточной границе.

Напомним, что новости о возможном окончании войны в Украине заставляет европейских политиков задуматься над тем, что делать с украинскими беженцами. Польша и Чехия уже обсуждают их статус после завершения боевых действий в Украине.