Екстрений саміт Макрона: після Великої Британії у Швеції говорять про відправлення військ в Україну

За словами глави шведського МЗС Марії Мальмер Стенергард, потрібен стійкий мир, який би гарантував, що Росія за кілька років не наростить нові сили й не нападе повторно на Україну або іншу країну.

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Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Стокгольм не "відкидає" відправлення миротворців в Україну, якщо буде досягнуто мирної угоди. Про це повідомляє The Times.

"Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий світ, який поважає міжнародне право, поважає Україну і який насамперед гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити нові сили та напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років", — заявила Марія Мальмер Стенергард.

Вона додала, що після того, як буде встановлено мир, знадобиться забезпечити його збереження, після цього "уряд не буде нічого виключати".

Кейр Стармер хоче відправити війська Великої Британії в Україну

Фото: NATO.int | Основний бойовий танк Швеції Stridsvagn 122

Британський прем'єр сер Кейр Стармер заявив, що готовий і хоче відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих завдань.

Стармер прямує до Парижа, щоб зустрітися з лідерами ЄС під час кризової зустрічі щодо України, оскільки Вашингтон прагне виключити Київ і його європейських союзників із мирних переговорів на Близькому Сході, про це повідомляє The Telegraph.

Жан-Ноель Барро, міністр закордонних справ Франції, підтвердив проведення екстреної зустрічі в неділю, а президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери обговорять "ситуацію в Україні" і "безпеку в Європі".

Представники Макрона заявили, що "внаслідок того, що говорять лідери США, європейцям необхідно робити більше, краще та узгоджено для нашої колективної безпеки".

Нагадаємо, що Саудівська Аравія виступить посередником на переговорах США і РФ, видання CNN повідомило подробиці.

Також повідомлялося про структури НАТО NSATU і JATEC, які підтримують Україну.