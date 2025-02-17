Робота NSATU і JATEC: що відомо про структури НАТО, які підтримують Україну

Структура JATEC стане місцем, де військові експерти зможуть спільно аналізувати перебіг війни в Україні, а також інтегрувати український бойовий досвід у військову підготовку Альянсу.

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У польському місті Бидгощ 17 лютого відбудеться офіційна церемонія відкриття Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC). Це перша спільна структура НАТО та України, створена для вивчення досвіду ведення бойових дій і підготовки військ. Детальніше про діяльність центру йдеться в матеріалі АрміяInform.

Рішення про створення центру ухвалили рік тому, а його діяльність уже триває. Директор управління оборонного та безпекового співробітництва НАТО Пірс Казалет зазначав, що JATEC стане місцем, де військові експерти зможуть спільно аналізувати перебіг війни в Україні, розробляти навчальні програми та навчати особовий склад НАТО і ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на нещодавній зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умеровим підкреслив, що центр займеться інтеграцією українського бойового досвіду у військову підготовку Альянсу.

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Ванд'є окремо наголосив на важливості вивчення поєднання сучасних технологій, як-от дрони та штучний інтелект, із традиційними методами ведення війни, включно з окопними боями та артилерійськими дуелями.

Міністр оборони Ураїни Рустем Умеров і генсек НАТО Марк Рютте Фото: X (Twitter)

Командування NSATU: координація постачання зброї

Друга важлива структура — Командування НАТО з підготовки та надання допомоги Україні (NSATU), розташоване у Вісбадені (Німеччина). Вона створена за моделлю американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U) і фактично виконує функції координаційного центру для постачання озброєнь.

NSATU відповідає за:

організацію передачі зброї та техніки Україні;

координацію навчальних програм для ЗСУ;

розвиток довгострокової оперативної сумісності України з силами НАТО.

Штат NSATU становить близько 700 осіб, а керує командуванням американський генерал-лейтенант Кертіс Баззард. З українського боку роботу координує бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Організація відповідає за узгодження потреб України з можливостями союзників, а також за інтеграцію постачань озброєнь у єдину систему, що робить допомогу більш прогнозованою та ефективною.

Крім короткострокової допомоги, NSATU сприяє розвитку Збройних Сил України в напрямку оперативної сумісності з силами НАТО. У рамках узгодженої торік дорожньої карти передбачено рекомендації щодо розвитку озброєнь, персоналу та фінансування оборонних ініціатив.

Водночас у НАТО підкреслюють, що діяльність NSATU не означає залученості Альянсу в конфлікт — постачання зброї Україні здійснюють через країни НАТО, а подальша логістика всередині країни залишається її відповідальністю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що він був би готовий обговорити відмову від окупованих територій як частину дипломатичної угоди, за якою Україна могла б приєднатися до НАТО.