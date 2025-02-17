Работа NSATU и JATEC: что известно о структурах НАТО, поддерживающих Украину

Структура JATEC станет местом, где военные эксперты смогут совместно анализировать ход войны в Украине, а также интегрировать украинский боевой опыт в военную подготовку Альянса.

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В польском городе Быдгощ 17 февраля состоится официальная церемония открытия Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC). Это первая совместная структура НАТО и Украины, созданная для изучения опыта ведения боевых действий и подготовки войск. Детальнее о деятельности центра говорится в материале АрміяInform.

Решение о создании центра было принято год назад, а его деятельность уже ведется. Директор управления оборонного и безопасностного сотрудничества НАТО Пирс Казалет отмечал, что JATEC станет местом, где военные эксперты смогут совместно анализировать ход войны в Украине, разрабатывать учебные программы и обучать личный состав НАТО и ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на недавней встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым подчеркнул, что центр займется интеграцией украинского боевого опыта в военную подготовку Альянса.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье отдельно отметил важность изучения сочетания современных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект, с традиционными методами ведения войны, включая окопные бои и артиллерийские дуэли.

Министр обороны Ураины Рустем Умеров и генсек НАТО Марк Рютте Фото: X (Twitter)

Командование NSATU: координация поставок оружия

Вторая важная структура — Командование НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине (NSATU), расположенное в Висбадене (Германия). Она создана по модели американской Группы содействия безопасности в Украине (SAG-U) и фактически выполняет функции координационного центра для поставок вооружений.

NSATU отвечает за:

Организацию передачи оружия и техники Украине;

Координацию учебных программ для ВСУ;

Развитие долгосрочной оперативной совместимости Украины с силами НАТО.

Штат NSATU составляет около 700 человек, а руководит командованием американский генерал-лейтенант Кертис Баззард. С украинской стороны работу координирует бригадный генерал Геннадий Шаповалов. Организация отвечает за согласование потребностей Украины с возможностями союзников, а также за интеграцию поставок вооружений в единую систему, что делает помощь более прогнозируемой и эффективной.

Помимо краткосрочной помощи, NSATU содействует развитию Вооруженных Сил Украины в направлении оперативной совместимости с силами НАТО. В рамках согласованной в прошлом году дорожной карты предусмотрены рекомендации по развитию вооружений, персонала и финансирования оборонных инициатив.

При этом в НАТО подчеркивают, что деятельность NSATU не означает вовлеченности Альянса в конфликт – поставки оружия Украине осуществляют через страны НАТО, а дальнейшая логистика внутри страны остается ее ответственностью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что он был бы готов обсудить отказ от оккупированных территорий как часть дипломатического соглашения, по которому Украина могла бы присоединиться к НАТО.