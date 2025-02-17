Экстренный саммит Макрона: после Великобритании в Швеции говорят об отправке войск в Украину

По словам главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард, нужен устойчивый мир, который бы гарантировал, что Россия через несколько лет не нарастит новые силы и не нападет повторно на Украину или другую страну.

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Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм не "исключает" отправки миротворцев в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. Об этом сообщает The Times.

"Сейчас мы должны вначале договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право, уважает Украину и который в первую очередь гарантирует, что Россия не сможет просто отступить, нарастить новые силы и напасть на Украину или другую страну всего за несколько лет", — заявила Мария Мальмер Стенергард.

Она добавила, что после того, как будет установлен мир, понадобится обеспечить его сохранение, после этого "правительство не будет ничего исключать".

Кейр Стармер хочет отправить войска Великобритании в Украину

Фото: NATO.int | Основной боевой танк Швеции Stridsvagn 122

Британский премьер сэр Кейр Стармер заявил, что готов и хочет отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих задач.

Стармер направляется в Париж, чтобы встретиться с лидерами ЕС во время кризисной встречи по Украине, поскольку Вашингтон стремится исключить Киев и его европейских союзников из мирных переговоров на Ближнем Востоке, об этом сообщает The Telegraph.

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, подтвердил проведение экстренной встречи в воскресенье, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры обсудят "ситуацию в Украине" и "безопасность в Европе".

Представители Макрона заявили, что "в результате того, что говорят лидеры США, европейцам необходимо делать больше, лучше и согласованно для нашей коллективной безопасности".

Напомним, что Саудовская Аравия выступит посредником на переговорах США и РФ, издание CNN сообщило подробности.

Также сообщалось о структурах НАТО NSATU и JATEC, которые поддерживают Украину.