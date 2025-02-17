Саудовская Аравия выступит посредником на переговорах США и РФ: что известно, — CNN

На переговорах команд США и РФ по Украине будет присутствовать глава совета национальной безопасности Саудовской Аравии, сообщают американские журналисты.

Related video

Королевство Саудовская Аравия планирует сыграть большую роль на переговорах Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации по завершению российско-украинской войны. Американцы и россияне будут говорить о войне, а представитель саудитов будет активной стороной при согласовании позиций и принятии решений. О роли Саудовской Аравии написало агентство CNN.

Агентство сообщило, что получило информацию о деталях переговоров от неназванных источников в королевстве. Собеседник журналистов объяснил, что королевство не будет страной, которая просто предоставляет услуги "гостинга" для мирных переговоров. Вместо этого власти будут активно участвовать в контактах США и РФ. Команду саудитов-посредников возглавит советник по национальной безопасности.

Кроме того, на портале напомнили, что в переговорах по российско-украинской войне не будет представителя Украины. Также привели еще два факта о роли Саудовской Аравии. Во-первых, при посредничестве этой страны США вернули домой американца Марка Фогеля. Во-вторых, президент США Дональд Трамп во время предыдущей каденции сделал первый официальный визит именно в эту страну.

Мирные переговоры и Саудовская Аравия

CNN не объяснило, почему саудиты решили принимать активное посредническое участие в переговорах по российско-украинской войне. На портале BBC тем временем вспомнили визиты президента Украины Владимира Зеленского в эту страну и ее участие в обмене пленными. Кроме того, в 2023 году в Эр-Рияде побывал президент РФ Владимир Путин. При этом Путину не угрожал ордер Международного уголовного суда, поскольку Саудовская Аравия к нему не присоединилась, написало издание.

Кроме того, на BBC привели мнение двух экспертов — вице-президента Институт Ближнего Востока Пола Салема и профессора международных отношений Хаттара Абу Диаб. Они считают, что Саудовскую Аравию выбрали из-за того, что в Европе провести встречу невозможно из-за участия европейцев в войне, саудиты успешно работают и с РФ, и с Украиной, и также хотели бы играть большую роль в мировой политике.

Мирные переговоры — визит Зеленского в Саудовскую Аравию в 2023 году Фото: EPA Мирные переговоры — визит Путина в Саудовскую Аравию в 2024 году Фото: Reuters

Отметим, в Саудовскую Аравию направляется команда переговорщиков из США — госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолц. Тем временем украинских представителей на встрече не будет, хотя это и противоречит заявлению спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога.

Напоминаем, 14 февраля Марко Рубио озвучил три этапа свершения войны в Украине. Тем временем российская сторона собирает команду "тяжеловесов", которые будут говорить с американцами о мире.