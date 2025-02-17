Саудівська Аравія виступить посередником на переговорах США та РФ: що відомо, — CNN

На переговорах перемовників США та РФ щодо України буде присутній глава ради національної безпеки Саудівської Аравії, повідомляють американські журналісти.

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Королівство Саудівська Аравія планує відіграти більше роль на переговорах Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо завершення російсько-української війни. Американці та росіяни говоритимуть про війну, а представник саудитів буде активною стороною під час узгодження позицій та прийняття рішень. Про роль Саудівської Аравії написало агентство CNN.

Агентство повідомило, що отримало інформацію про деталі переговорів від неназваних джерел у королівстві. Співрозмовник журналістів пояснив, що королівство не буде країною, яка просто надає послуги "гостингу" для мирних переговорів. Натомість влада братиме активну участь контактах США та РФ. Команду саудитів-посередників очолить радник з національної безпеки.

Крім того, на порталі нагадали, що у переговорах щодо російсько-української війни не буде представника України. Також навели ще два факти щодо ролі Саудівської Аравії. По-перше, за посередництва цієї країни США повернули додому американця Марка Фогеля. По-друге, президент США Дональд Трамп під час попередньої каденції зробив перший офіційний візит саме в цю країну.

Мирні переговори та Саудівська Аравія

CNN не пояснило, чому саудити вирішили брати активну посередницьку участь у переговорах щодо російсько-української війни. На порталі BBC тим часом пригадали візити президента України Володимира Зеленського в цю країну та її участь в обміні полоненими. Крім того, у 2023 році в Ер-Ріяді побував президент РФ Володимир Путін. При цьому Путіну не загрожував ордер Міжнародного кримінального суду, оскільки Саудівська Аравія до нього не приєдналась, написало видання.

Крім того, на BBC навели думку двох експертів — віцепрезидента Інститут Близького Сходу Пола Салема та професора міжнародних відносин Хаттара Абу Діаб. Вони вважають, що Саудівську Аравію обрали через те, що у Європі провести зустріч не можливо через участь європейців у війні, саудити успішно працюють і з РФ, і з Україною, і також хотіли б відігравати більшу роль у світовій політиці.

Мирні переговори - візит Зеленського в Саудівську Аравію у 2023 році Фото: EPA Мирні переговори - візит Путіна в Саудівську Аравію у 2024 році Фото: Reuters

Зазначимо, у Саудівську Аравію прямує команда перемовників з США — держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник з національної безпеки Майк Волц. Тим часом українських представників на зустрічі не буде, хоча це і суперечить заяві спецпредставника з питань України Кіта Келлога.

Нагадуємо, 14 лютого Марко Рубіо озвучив три етапи звершення війни в Україні. Тим часом російська сторона збирає команду "важковаговиків", які будуть говорити з американцями про мир.