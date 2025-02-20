У Украины появился гарант мира и безопасности: кто из европейских лидеров заявил о готовности

Эмманюэль Макрон готов взять на себя "всю ответственность" за обеспечение мира и безопасности в Европе и в частности в Украине. Также президент Франции анонсировал новые важные решения в "ближайшие дни и недели".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "фундаментальным интересом" своего государства обеспечение мира и безопасности в странах Европы, а себя — "гарантом" реализации этого интереса. Также глава Франции заявил о том, что Украину "всегда нужно привлекать" и "уважать ее права". Об этом политик написал на своей странице в сети Х после разговора, который провел с несколькими представителями стран Европейского Союза, а также Канады, Исландии и Норвегии, вечером 19 февраля.

"Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Мы хотим длительного и прочного мира в Украине", — заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что его государство будет в дальнейшем поддерживать Украину, а также заботиться о мире и безопасности всей Европы.

"Мы стоим рядом с Украиной и будем выполнять все наши обязанности для обеспечения мира и безопасности в Европе", — пишет политик.

Также Макрон добавил, что Франция стремится "положить конец захватнической войне", и анонсировал новые решения для этого. По этому словам, они будут приняты уже как можно быстрее — в "ближайшие дни и недели".

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов на оборону и безопасность и усиления возможностей для Европы и каждой из наших стран", — заявил Макрон.

По мнению Эмманюэля Макрона, мир в Украине должен сопровождаться "устойчивыми" и "надежными" гарантиями. Политик уверяет, что Франция будет принимать новые важные решения именно с учетом этого.

Отметим, что президент Франции уже не впервые говорит о необходимости устойчивых гарантий мира и безопасности для Украины и Европы. Ранее он заявлял о том, что если не будет таких гарантий, Украину могут ожидать новые Минские соглашения. Об этом стало известно 18 февраля.

Также именно Макрон ранее провел экстренный саммит в Париже, в котором приняли участие представители стран Европы и НАТО. После саммита некоторые страны объявили о своих намерениях отправить войска в Украину, в частности Великобритания. Об этом Фокус сообщал 17 февраля.

А недавно также стало известно, что ЕС рассматривает возможность размещения в Украине миротворческого контингента — 30 тысяч иностранных военных. Об этом сообщали 19 февраля.