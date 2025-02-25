"Со всеми гарантами": Макрон пригрозил России началом конфликта, если она нарушит условия мира

По словам политика, Россию будет ожидать реакция от всех государств, которые возьмут на себя обязательства по обеспечению мира в Украине. Он назвал такое решение "настоящим прорывом" и "изменением".

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Несколько европейских и неевропейских стран готовы к тому, чтобы стать гарантами обеспечения мира и безопасности в Украине. В частности речь идет о размещении военного миротворческого контингента из других государств, который будет следить за тем, чтобы условия будущего мирного соглашения были соблюдены. В то же время эти европейские и неевропейские партнеры будут реагировать, если Россия не будет соблюдать условия договора. Об этом глава Франции Эмманюэль Макрон отметил во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом 24 февраля.

Во время встречи он рассказал о своих успехах в переговорах с партнерами, заявив, что ряд стран готов принять участие в усилиях по обеспечению мира и безопасности в Украине. По его словам, между государствами уже есть определенная договоренность по этому поводу.

"Существует соглашение, гарантами которого мы являемся, и если Россия нарушит его, она де-факто вступит в конфликт со всеми теми, кто взял на себя обязательства по мирному процессу", — заявил Макрон.

По словам президента Франции, такое решение свидетельствует о важном прогрессе в договоренностях с партнерами, а также об их готовности обеспечивать мир Украине.

"Это изменение. Такого никогда не было в последние годы. Это не то, что мы делали в 2014 году", — пояснил он.

Однако, вместе с тем, Эмманюэль Макрон объяснял, что миротворческий контингент из других стран, который будет размещен в Украине после достижения мирного соглашения, не будет находиться на поле боевых действий, а также не будет размещаться в оккупированных регионах. Вместо этого военные будут иметь другие задачи в Украине — подробнее об этом Фокус рассказывал в отдельном материале.

Что касается того, как сам Владимир Путин реагирует на размещение миротворческого контингента из других государств в Украине, то Дональд Трамп заявлял, что он "примет" такое решение. По словам президента США, у Путина "нет проблем" с этим.

Напомним, ранее Макрон заявлял о готовности стать гарантом мира и безопасности в Европе и в частности в Украине. Он пообещал выполнять все обязанности по обеспечению спокойствия европейских государств и анонсировал важные решения в ближайшие дни. Об этом стало известно 20 февраля.