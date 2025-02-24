Не будуть на лінії зіткнення: Макрон пояснив, що робитимуть миротворці в Україні

Військовослужбовці із європейських країн, яких відправлять до України після підписання мирної угоди, не воюватимуть на фронті та не будуть присутніми на тимчасово окупованих територіях: у них будуть інші завдання.

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Миротворчі війська, які, ймовірно, можуть бути присутніми на українських територіях, повинні будуть забезпечувати мир та безпеку в країні, але не бойовим шляхом. Вони відіграватимуть іншу роль: будуть стежити за дотриманням майбутньої мирної угоди, укладеної між Україною та Росією. Президент Франції Емманюель Макрон зазначив про це під час зустрічі із очільником США Дональдом Трампом 24 лютого.

Під час розмови політики обговорили зокрема миротворчий контингент, до ймовірного розміщення якого в Україні розмовляють деякі європейські лідери. Розповідаючи про цю ідею та її реалізацію, Макрон повідомив, що Франція працювала разом із Великою Британією не заради участі європейських військових у бойових діях в Україні чи на окупованих територіях.

"Франція працювала над планом разом з Великою Британією не для того, щоб надсилати наше військо на окуповані території або на лінію фронту, а для того, щоб забезпечити мир, забезпечити виконання підписаної угоди", — заявив Макрон.

Що стосується часу, коли миротворчий контингент із Британії та Франції може опинитися на території України, то президент Макрон дав зрозуміти, що це відбудеться тоді, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та Росією, адже самі миротворці будуть стежити за дотриманням цих домовленостей. Вони будуть діяти задля забезпечення "гарантій безпеки", як зазначив політик.

Сам президент США Дональд Трамп повідомив, що Путін начебто не проти того, аби європейські миротворці розміщувалися на території України.

Крім того, президент Макрон, за підсумками зустрічі із Трампом, зазначив про "поворотний момент", якого політики досягли під час розмови.

"Той факт, що є європейці, які готові долучитися, надати ці гарантії безпеки, і тепер є чітке повідомлення Америки про те, що США як союзник готові забезпечити цю солідарність для такого підходу — це, на мій погляд, поворотний момент", — зазначив він.

Детальніше про зустріч Трампа та Макрона 24 лютого Фокус розповідав у окремому матеріалі. Там йдеться зокрема про зустріч Трампа та Зеленського, а також про гарантії безпеки для України.

Серед інших заяв Дональда Трампа також були слова про те, чи відновлюватимуть США Україну після війни.