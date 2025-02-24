"Уже витратили $350 млрд": Трамп розповів, чи будуть США допомагати відновлювати Україну

Дональд Трамп вважає "дивним" питання про можливу участь Штатів у післявоєнному відновленні України. Вашингтон відправив Києву сотні мільярдів доларів і тепер вимагає повернення грошей.

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Президент США Дональд Трамп вважає "дивним" питання про можливу участь Штатів у відновленні України. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Трамп пообіцяв повністю припинити політику свого попередника

"Дивно питати таке, ви ж знаєте, скільки Штати вже вклали в Україну. Вашингтон уже витратили 350 мільярдів доларів. Це досить вагомий внесок", — заявив він.

Трамп також вважає, що повномасштабна війна Росії з Україною призвела до знищення цілого покоління українських і російських чоловіків.

"Який безлад. Який жахливий, кривавий безлад", — зауважив він.

Дональд Трамп пообіцяв повністю припинити політику свого попередника, демократа Джо Байдена щодо України і заявив, що переговори між Росією і його адміністрацією "досить швидко" просуваються в бік миру.

Нагадаємо, Макрон заявляв про неможливість конфіскації заморожених активів Росії в Євросоюзі, оскільки це суперечить міжнародному праву.

Трамп говорив, що угода між Україною і США щодо корисних копалин дасть змогу українській економіці "вирости". Американці ж повернуть десятки мільярдів доларів