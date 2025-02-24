Суперечить законам: Макрон пояснив, чи можна забрати заморожені активи РФ (відео)

Російські активи на 300 млрд доларів перебувають у європейському депозитарії Euroclear, вони можуть стати предметом переговорів щодо завершення війни в Україні. Росія, ймовірно, погодиться вкласти гроші лише в захоплені території.

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Заморожені активи Росії в Євросоюзі неможливо конфіскувати, адже це суперечить принципам міжнародного права. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, прес-конференцію транслював Єлисейський палац у соцмережі Х.

"Неможливо забрати заморожені російські активи, це суперечить міжнародному праву і законам", — коротко відповів він на запитання журналіста.

Обговорення проблеми можливого використання заморожених російських активів, за його словами, має увійти в раунди мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Макрон під час бесіди запевнив, що поділяє спільну мету з Трампом, яка полягає в побудові міцного миру в Україні.

"Потрібно, щоб мир тривав. У нас уже були угоди, яких не дотримувалися (Макрон має на увазі Мінські угоди, — ред.). Європейці готові взяти на себе відповідальність, зміцнити оборону і домогтися цього.

За даними джерел агентства Reuters, Росія може погодитися поступитися 300 млрд доларів активів для відновлення захоплених територій України в рамках майбутньої мирної угоди. Гроші зберігаються в європейському депозитарії Euroclear.

Влада України тим часом просить адміністрацію Трампа дозволити використання заморожених активів РФ, щоб купити американське озброєння.

США розраховують отримати від України мільярди доларів за використання її корисних копалин. Представники адміністрації Трампа ведуть агресивні переговори з Україною щодо угоди про рідкоземельні мінерали.