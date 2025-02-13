Україна хоче на $300 мільярдів заморожених активів РФ купити зброю в США, — Bloomberg

За даними джерел Bloomberg, українські посадовці та деякі союзники країни вважають, що використання заморожених російських активів може стати компромісним рішенням.

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Українська влада звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням дозволити використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для придбання американської зброї. Про це повідомили Bloomberg європейські чиновники, обізнані із ситуацією.

За словами джерел, ідея конфіскації коштів і спрямування їх на закупівлю озброєнь обговорювалася між Україною, її союзниками та представниками команди Трампа протягом останніх тижнів. Одне з джерел навіть зазначило, що ця пропозиція була представлена особисто президенту США. Однак ознак того, що американський президент підтримує цю ідею немає.

Заморожені активи РФ: що відомо

Bloomberg нагадує, що заморожені активи російського Центрального банку були заблоковані країнами G7 та ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Вони зберігаються переважно в фінансовій компанії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" використовували лише прибутки від цих активів, надавши Україні кредити на 50 мільярдів доларів.

Ідею повної конфіскації активів раніше підтримували окремі європейські країни за часів президентства Джо Байдена. Після приходу до влади Трампа ця ініціатива знову набирає актуальності серед деяких союзників України.

Проте питання залишається суперечливим. Дипломати зазначають, що більшість активів перебуває в Європі, і їх можна використати як важіль у можливих переговорах щодо врегулювання війни. Водночас Німеччина, Бельгія та Люксембург, де зосереджені основні російські кошти, побоюються конфіскації через потенційні фінансові та юридичні ризики.

Європейський центральний банк застеріг, що вилучення активів Росії може дестабілізувати фінансову систему єврозони.

Москва вже заявила про намір відповісти на будь-які спроби конфіскації її активів. У січні російська газета "Ведомости" повідомила, що уряд РФ розробив процедуру вилучення іноземної власності на території Росії у відповідь на такі дії Заходу.

Крім того, Росія вже обмежила виведення капіталу для західних інвесторів, а деякі європейські та американські компанії, зокрема банки, продовжують працювати в РФ, що може зробити їх мішенню для економічних контрзаходів Москви.

Попри сумніви окремих країн, Київ та його союзники переконані, що економічні та юридичні аргументи на їхньому боці. Зокрема, українські посадовці вказують на можливість використання конфіскованих активів як компенсації за збитки, завдані війною.

Оскільки Трамп неодноразово заявляв, що Україна має оплачувати військову допомогу США, використання активів РФ могло б стати компромісним рішенням, яке вигідне і Києву, і американському військово-промисловому комплексу, зазначили журналісти.

Нагадаємо, 13 лютого журналісти CNN повідомили, що президент України Володимир Зеленський ще не підписав фінансову угоду зі США щодо рідкісноземельних корисних копалин, яку привіз глава американського Мінфіну.