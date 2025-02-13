Украина хочет на $300 миллиардов замороженных активов РФ купить оружие в США, — Bloomberg

По данным источников Bloomberg, украинские чиновники и некоторые союзники страны считают, что использование замороженных российских активов может стать компромиссным решением.

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Украинские власти обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для приобретения американского оружия. Об этом сообщили Bloomberg европейские чиновники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, идея конфискации средств и направления их на закупку вооружений обсуждалась между Украиной, ее союзниками и представителями команды Трампа в течение последних недель. Один из источников даже отметил, что это предложение было представлено лично президенту США. Однако признаков того, что американский президент поддерживает эту идею нет.

Замороженные активы РФ: что известно

Bloomberg напоминает, что замороженные активы российского Центрального банка были заблокированы странами G7 и ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Они хранятся преимущественно в финансовой компании Euroclear. До сих пор страны "Большой семерки" использовали только доходы от этих активов, предоставив Украине кредиты на 50 миллиардов долларов.

Идею полной конфискации активов ранее поддерживали отдельные европейские страны во времена президентства Джо Байдена. После прихода к власти Трампа эта инициатива снова набирает актуальность среди некоторых союзников Украины.

Однако вопрос остается противоречивым. Дипломаты отмечают, что большинство активов находится в Европе, и их можно использовать как рычаг в возможных переговорах по урегулированию войны. В то же время Германия, Бельгия и Люксембург, где сосредоточены основные российские средства, опасаются конфискации из-за потенциальных финансовых и юридических рисков.

Европейский центральный банк предостерег, что изъятие активов России может дестабилизировать финансовую систему еврозоны.

Москва уже заявила о намерении ответить на любые попытки конфискации ее активов. В январе российская газета "Ведомости" сообщила, что правительство РФ разработало процедуру изъятия иностранной собственности на территории России в ответ на такие действия Запада.

Кроме того, Россия уже ограничила вывод капитала для западных инвесторов, а некоторые европейские и американские компании, в частности банки, продолжают работать в РФ, что может сделать их мишенью для экономических контрмер Москвы.

Несмотря на сомнения отдельных стран, Киев и его союзники убеждены, что экономические и юридические аргументы на их стороне. В частности, украинские чиновники указывают на возможность использования конфискованных активов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный войной.

Поскольку Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна оплачивать военную помощь США, использование активов РФ могло бы стать компромиссным решением, которое выгодно и Киеву, и американскому военно-промышленному комплексу, отметили журналисты.

Напомним, 13 февраля журналисты CNN сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал финансовое соглашение с США по редкоземельным полезным ископаемым, которое привез глава американского Минфина.