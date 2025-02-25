Макрон озвучил схему переговоров о перемирии и анонсировал завершение боевых действий, — Le Monde

По словам политика, о перемирии в российско-украинской войне могут объявить уже в ближайшее время. Если Путин не придерживается условий, то это будет "лучшим свидетельством его несерьезности", считает Макрон.

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После пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом глава Франции Эмманюэль Макрон дал интервью для Fox News, в ходе которого говорил об актуальных вопросах российско-украинской войны. Он отметил, что прежде всего должно состояться перемирие между сторонами, а также объяснил процесс, с помощью которого должны происходить переговоры. Также политик призвал США "проявить солидарность с европейцами", если боевые действия в Украине завершатся. Об этом и другом он рассказал во время разговора с журналистами 25 февраля, сообщило издание Le Monde.

Говоря с корреспондентами, Макрон отметил, что приветствует решение о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом. По его словам, перемирию будут способствовать отдельные переговоры между США и Россией и между США и Украиной.

"План должен быть следующим: переговоры между Соединенными Штатами и Россией и между Соединенными Штатами и Украиной", — отметил он.

Политик считает, что, несмотря на разногласия между его настроем на обеспечение мира в Украине и мыслями Дональда Трампа по этому поводу, "есть способ" положить конец войне. Сам Макрон, по его словам, пообщался с тридцатью европейскими лидерами и их партнерами, и что они готовы к заключению соглашения.

"Сначала должно быть перемирие. Я думаю, что оно может быть заключено в ближайшие недели", — сообщил он журналистам.

В случае, если Россия не будет придерживаться мирных договоренностей, это продемонстрирует "лучшее доказательство" о том, что она "несерьезна", добавил Макрон.

Отметим, что перед этим президент Франции также рассказывал о том, что будет ждать Россию, если она не придержится мирного соглашения. По его словам, тогда возникнет конфликт с государствами, которые собираются обеспечить мир и безопасность в Украине. Подробнее об этом Фокус сообщал в отдельном материале 25 февраля по итогам пресс-конференции Трампа и Макрона.

Также Макрон объяснял, что будут делать миротворцы на территории Украины после достижения мира. По его словам, они не будут размещаться на линиях боевого соприкосновения и на оккупированных территориях, а будут иметь другие задачи.