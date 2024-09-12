Эрдоган хочет Крым: поможет ли президент Турции вернуть Украине аннексированный полуостров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Крым, в соответствии с нормами международного права, должен быть возвращен в состав Украины, а война завершиться "справедливым миром". Каким образом эти заявления коррелируются с подчеркнуто дружественными отношениями Эрдогана с Путиным, визита которого ждут в Анкаре, выяснял Фокус.

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Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку возвращения Крыма Украине. По словам президента Турции, этого требует международное право. Соответствующее заявление турецкого лидера прозвучало в рамках очередного саммита "Крымской платформы". Этот форум, напомним, основан президентом Владимиром Зеленским еще в 2021 году с целью найти "эффективные решения", которые позволят вернуть полуостров Украине.

Реджеп Тайип Эрдоган, который обращался к участникам нынешнего собрания по видеосвязи, среди прочего, отметил, что аннексия Крыма, "усилила страдания", в частности, и крымско-татарского народа. "Поддержка Анкарой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной", — акцентировал он, добавив, что возвращение полуострова в состав Украины является требованием международного права.

Кроме этого, турецкий лидер выразил надежду, что развязанная РФ война завершится "справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Почему Путин никак не доедет до Эрдогана

Сейчас Эрдоган, который от имени Турции недавно подал заявку на вступление в БРИКС, собирается в Казань, где 22-24 октября пройдет саммит этой организации. Наряду с тем, пока так и нет ясности относительно визита Владимира Путина в Турцию, который был анонсирован еще до президентских выборов в РФ.

Согласно последней информации, Москва попросила, чтобы борт №1 сопровождали истребители. Однако это оказалось сложной проблемой, поскольку в этом случае боевые самолеты совсем недружественной страны входят в зону действия ПВО НАТО. И как быть в такой ситуации пока не совсем понятно. Впрочем, как пишут некоторые росСМИ, на самом деле отнюдь не прихоть с истребителями стала причиной "очень сложной и закрытой" подготовки визита Путина, а то, что Турция своими заявлениями о Крыме публично фиксирует несогласие с той конфигурацией российских границ, которую постоянно декларируют в Кремле.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что Эрдогану и в дальнейшем будет удаваться лавировать между Киевом и Москвой. Что же касается желания Турции выступать в роли посредника в вопросе урегулирования российско-украинской войны, то здесь мнения экспертов в корне разошлись.

Почему Киеву выгодно привлекать Эрдогана к переговорному процессу

В частности, политолог Алексей Кошель в разговоре с Фокусом замечает: "Прежде всего следует понимать, что дружбу, которая базируется исключительно на взаимных выгодах, вряд ли можно назвать настоящей. Эрдоган, который периодически называет Путина другом, является достаточно сильным политиком, который позиционирует себя в качестве самодостаточного регионального лидера. Иначе говоря, Эрдоган постоянно пытается подчеркнуть, что его геополитический вес намного больше статуса президента Турции. Собственно, поэтому фактор Эрдогана, по урегулированию российско-украинской войны в целом и оккупации Крыма, в частности, является чрезвычайно важным".

Подчеркнув, что Эрдоган является лидером, который может достаточно жестко оппонировать Путину, эксперт констатировал: "Я помню, как во время одной из поездок Эрдогана в Москву его фактически унизили тем, что визит оказался абсолютно безрезультатным, а сама манера поведения хозяев Кремля демонстрировала "опущение" высокого турецкого гостя. И после этого буквально в течение нескольких недель Анкара приняла решение о том, чтобы отказать россиянам в строительстве атомной электростанции в Турции. Это — не просто достойный ответ, а удар по России, причем достаточно жесткий, поскольку когда речь идет об атомной энергетике, то имеются в виду не только всякого рода экономические выгоды, но и закрепление в определенной стране на десятки лет. Таким образом, как видим, Эрдоган умеет давать достаточно жесткий ответ Кремлю. Поэтому нам нужно его привлекать и к мирному процессу, как таковому, и к ситуативным переговорам по решению тех или иных вопросов войны".

Эрдоган умеет давать достаточно жесткий ответ Кремлю Фото: IHA

Реджеп Тайип Эрдоган, убежден Алексей Кошель, прекрасно понимает, что в отношениях с Путиным любое проявление слабости или страха воспринимается как автоматическое фиаско.

"Путин считается с сильными соперниками, а также с теми, кто может его поставить на место, а не танцует под кремлевскую дудку. Эрдоган — не танцор и умеет ставить Путина на место. Поэтому позиция президента Турции по Крыму, в частности, была, есть и, убежден, будет оставаться неизменной", — заключает политолог.

Каким образом Эрдогану удается играть на две стороны одновременно

В свою очередь заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Эрдоган свою позицию по Крыму не меняет и таким образом публично демонстрирует Путину, что Путин более заинтересован в нем, а не наоборот. Очевидно, что Турция остается страной, через которую проходит важный для Москвы серый импорт и тому подобное. Если Украина будет побеждать в войне и деоккупирует Крым, Турция перейдет на сторону победителя и будет заявлять, что всегда выступала за украинский Крым".

Подчеркнув, что президент Турции в российско-украинской войне одновременно играет на две стороны, эксперт добавил: "В случае, если после выборов 2028 года Эрдоган потеряет президентское кресло и к власти придет кто-то из представителей нынешней оппозиции, ситуация изменится в том плане, что позиция Анкары станет более прозападной и пронатовской, а ее помощь Украине — значительно живее".

Комментируя шансы Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой, политолог отметил следующее: "На самом деле Турция, которая постоянно устами того же Эрдогана выдает себя за международного тяжеловеса, является страной так называемого Глобального юга. Причем страной с огромной инфляцией и не менее огромными проблемами в экономике в целом, которые Эрдогану не удается преодолеть. То есть, как бы Эрдоган не пытался надувать щеки, но факт остается фактом: влияние Турции на геополитику является, мягко говоря, небольшим. Поэтому, скорее всего, посредниками в российско-украинской войне будут выступать Индия или Китай, как гораздо более влиятельные игроки".

Турция же, констатирует Алексей Голобуцкий, очень активно продавала в свое время на геополитической арене кейс зерновой сделки, подавая ее как достижение планетарного масштаба, хотя на самом деле украинские беспилотные катера и ракеты "тихо и без лишнего пиара делают гораздо больше для обеспечения безопасности в черноморской акватории".