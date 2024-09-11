Не только роль "почтальона": Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ, — посол

Посол Украины Александр Полищук отметил, что Индия должна использовать свои связи, чтобы убедить РФ присоединиться к мирным переговорам и в дальнейшем играть в них активную роль.

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Украина хочет, чтобы Индия играла более активную роль в переговорах между Украиной и Россией и "модерировала" переговоры между двумя воюющими странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Украины в Индии Александра Полищука.

Он отметил, что Индии не следует довольствоваться ролью "почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией", а играть более "активную роль". Страна должна использовать свои связи с РФ, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам.

"Если Индия стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН в своих интересах, она устанавливает слишком низкую планку", — заявил Полищук.

Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября 2024 года, направленный на прекращение конфликта. На данный момент неизвестно, согласится ли страна на это.

Напомним, в пятницу, 23 августа, впервые в истории двусторонних отношений Украину посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В рамках визита между странами согласованы соглашения о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах. Кроме этого, подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническом сотрудничестве".

После этого, по сообщению премьер-министра Индии и президента РФ, Нарендра Моди поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Они обсуждали меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства. Тогда лидеры стран обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и своими выводами из недавнего визита в Украину, а Путин в разговоре с Моди изложил ключевые российские подходы относительно путей решения конфликта в Украине.