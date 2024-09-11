Не тільки роль "листоноші": Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори з РФ, — посол

Посол України Олександр Поліщук зазначив, що Індія має використати свої зв'язки, щоб переконати РФ доєднатись до мирних переговорів та надалі відігравати в них активну роль.

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Україна хоче, щоб Індія відігравала більш активну роль в переговорах між Україною та Росією та "модерувала" переговори між двома воюючими країнами. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на посла України в Індії Олександра Поліщука.

Він зазначив, що Індії не слід задовольнятися роллю "листоноші, що передає повідомлення між Україною та Росією", а відігравати більш "активну роль". Країна має використати свої зв'язки з РФ, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів.

"Якщо Індія прагне отримати постійне місце у Раді Безпеки ООН у своїх інтересах, вона встановлює надто низьку планку", — заявив Поліщук.

Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року, спрямований на припинення конфлікту. На цей час невідомо, чи погодиться країна на це.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 серпня, вперше в історії двосторонніх відносин Україну відвідав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. В межах візиту між країнами погоджені угоди про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах. Окрім цього, підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю".

Після цього, за повідомленням прем'єр-міністра Індії та президента РФ, Нарендра Моді поговорив телефоном із Володимиром Путіним. Вони обговорювали заходи щодо подальшого зміцнення особливого та привілейованого стратегічного партнерства. Тоді лідери країн обмінялися точками зору на російсько-український конфлікт і своїми висновками з недавнього візиту до України, а Путін у розмові з Моді виклав ключові російські підходи щодо шляхів вирішення конфлікту в Україні.