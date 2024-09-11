Страдают крымские татары: Эрдоган призвал вернуть Крым в состав Украины

Крымские татары имеют право жить безопасной и мирной жизнью на своей родине, подчеркнул президент Турции. Он подчеркнул, что Анкара изначально была против аннексии полуострова Россией.

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Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и возвращение аннексированного Крыма в ее состав является требованием международного права. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам Крымской платформы.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", — сказал в своем обращении президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что аннексия полуострова Российской Федерацией углубила боль крымских татар, которые 80 лет назад уже пережили депортацию. Также Эрдоган добавил, что одним из приоритетов внешней политики его страны является обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар и выразил свое удовлетворение правовыми нормами, основанными украинским правительством для укрепления прав Крыма и крымских татар. Турецкий лидер подчеркнул, что крымские татары имеют право жить безопасной и мирной жизнью на своей родине.

Также политик выразил удовлетворение тем, что после почти трехлетнего плена был освобожден заместитель председателя Национальной ассамблеи крымских татар Нариман Джелял и надеется на скорейшее освобождение всех крымских татар.

В завершение выступления президент Турции выразил надежду, что работа, проводимая в рамках Крымской платформы, внесет вклад в международные усилия "по обеспечению мира в Крыму, в Украине и регионе в целом".

Отметим, в среду, 11 сентября в Киеве начался уже четвертый саммит Крымской платформы. Известно, что на это событие в Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, председатель Сената парламента Чехии Милош Вистрчил, председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

Напомним, еще на первой платформе в 2022 году президент Турции заявлял, что по международному праву Крым должен быть возвращен Украине. Он отмечал, что Анкара не признает аннексию Крыма, считая этот шаг незаконным.

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" и экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев рассказывал, что перед этим глава Кремля Владимир Путин предлагал Эрдогану отказаться от участия в платформе в обмен на расширение потока туристов и торговли. Однако лидер Турции отказал ему.